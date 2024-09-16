Пожилая жительница Тольятти оформила фиктивную прописку для 25 мигрантов

С марта по август 2024 года 59-летняя жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учет 25 иностранных граждан по месту проживания в частном доме. При этом в дальнейшем женщина не собиралась предоставлять мигрантам жилье для проживания, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

После осмотра частного дома участковые убедились, что он не предназначен для проживания такого количества жильцов.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 5 тысяч рублей.

Отдел дознания ОП по Центральному районе У МВД РФ по Тольятти возбудил уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.