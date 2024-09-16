В Самаре переименовали остановки общественного транспорта

Мэрия Самары внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Это связано с переименованием остановок. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.
В документе указано, что теперь остановка «ОАО «Моторостроитель» на Заводском шоссе называется «Центральная проходная ОДК «Кузнецов». Внимательность нужно проявить пассажирам автобусов №30, 55, 213 и трамваев № 2, 3, 12, 19.
Также название «Центральная проходная ОДК «Кузнецов» получила конечная остановка 10-го троллейбуса «Клуб «Мир».
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!