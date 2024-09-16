В Самаре переименовали остановки общественного транспорта

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Мэрия Самары внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Это связано с переименованием остановок. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Фото: Волга Ньюс