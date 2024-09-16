Мошенники обманули жительницу Самарской области, хотевшую быстро похудеть

В Кинеле 44-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина хотела оформить подписку на курс экспресс-похудения на онлайн-платформе. После того как она нажала кнопку "записаться", ее перенаправили на другой сайт, где были указаны расценки. Позже ей прислали ссылку на оплату, которая на самом деле была фишинговой. После ввода банковских данных со счета потерпевшей списали около 700 тыс. руб., которые она откладывала на отпуск.