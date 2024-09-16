В Самаре пройдет творческая мастерская молодых хореографов в рамках фестиваля Илзе Лиепа "Русский балет навсегда"

27 сентября в Самаре на базе Самарского государственного института культуры стартует Творческая мастерская молодых хореографов. Это один из этапов фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" — культурно-просветительского и образовательного проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Участниками проекта станут 16 молодых хореографов из Самары, Астрахани, Нижнего Новгорода, Уфы, Петрозаводска, Светлогорска и Москвы, которые были отобраны по результатам заочного отбора экспертным советом. В экспертный совет этого года вошли народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Андрис Лиепа, заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС Марианна Рыжкина, режиссер-хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович.
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей. Об особенностях и направлениях современного танца, классическом наследии балетного театра расскажет историк и критик, преподаватель МГАХ и РАТИ ГИТИС Виолета Майниеце. Тому как видеть музыку и слышать танец, работе хореографов с музыкальным материалом посвящены встречи с балетоведом Яниной Гуровой и танцевальным критиком, исследователем современного танца Светланой Улановской. В гости в "Кинобалетную гостиную" на показ фильма-балета "Жар-птица" придет народный артист России Андрис Лиепа. Балетмейстерские практикумы проведут Юрий Бурлака, Марианна Рыжкина и Елена Богданович.
По итогам работы творческой мастерской экспертный совет отберет из 16 молодых хореографов 7 финалистов фестиваля "Русский балет навсегда". Под руководством мастеров-наставников в сезоне 2024–2025 гг. ими будут поставлены хореографические номера для спектаклей "Чайковский и фон Мекк. Па-де-де" и "Дягилев. Балет. Новый век". Наставники определят стиль и направление каждого участника, помогут выбрать музыку и работать над постановкой номера. В дальнейшем спектакли будут показаны в разных регионах городах России, первый показ спектакля "Чайковский и фон Мекк. Па-де-де" состоится уже в ноябре этого года на сцене Астраханского Государственного Театра оперы и балета.
В работе творческой мастерской будут участвовать и 4 хореографа–победителя конкурса 2023 года. Виктория Хорошавцева, Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов под руководством наставников будут работать над постановкой одноактных балетов для Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.
Фестиваль "Русский балет навсегда" создан в 2023 году по инициативе народной артистки РФ Илзе Лиепа для развития и поддержки творчества молодых талантливых российских хореографов, стимулируя и курируя создание ими оригинальных произведений в классическом, неоклассическом и современном танцевальных стилях. Команда проекта, которая включает признанных мастеров, стремится найти героев современности среди молодых хореографов и представить их работы самой широкой аудитории по всей России.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.