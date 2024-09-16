В Самаре пройдет творческая мастерская молодых хореографов в рамках фестиваля Илзе Лиепа "Русский балет навсегда"

27 сентября в Самаре на базе Самарского государственного института культуры стартует Творческая мастерская молодых хореографов. Это один из этапов фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" — культурно-просветительского и образовательного проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участниками проекта станут 16 молодых хореографов из Самары, Астрахани, Нижнего Новгорода, Уфы, Петрозаводска, Светлогорска и Москвы, которые были отобраны по результатам заочного отбора экспертным советом. В экспертный совет этого года вошли народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Андрис Лиепа, заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС Марианна Рыжкина, режиссер-хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович.

В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей. Об особенностях и направлениях современного танца, классическом наследии балетного театра расскажет историк и критик, преподаватель МГАХ и РАТИ ГИТИС Виолета Майниеце. Тому как видеть музыку и слышать танец, работе хореографов с музыкальным материалом посвящены встречи с балетоведом Яниной Гуровой и танцевальным критиком, исследователем современного танца Светланой Улановской. В гости в "Кинобалетную гостиную" на показ фильма-балета "Жар-птица" придет народный артист России Андрис Лиепа. Балетмейстерские практикумы проведут Юрий Бурлака, Марианна Рыжкина и Елена Богданович.

По итогам работы творческой мастерской экспертный совет отберет из 16 молодых хореографов 7 финалистов фестиваля "Русский балет навсегда". Под руководством мастеров-наставников в сезоне 2024–2025 гг. ими будут поставлены хореографические номера для спектаклей "Чайковский и фон Мекк. Па-де-де" и "Дягилев. Балет. Новый век". Наставники определят стиль и направление каждого участника, помогут выбрать музыку и работать над постановкой номера. В дальнейшем спектакли будут показаны в разных регионах городах России, первый показ спектакля "Чайковский и фон Мекк. Па-де-де" состоится уже в ноябре этого года на сцене Астраханского Государственного Театра оперы и балета.

В работе творческой мастерской будут участвовать и 4 хореографа–победителя конкурса 2023 года. Виктория Хорошавцева, Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов под руководством наставников будут работать над постановкой одноактных балетов для Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Фестиваль "Русский балет навсегда" создан в 2023 году по инициативе народной артистки РФ Илзе Лиепа для развития и поддержки творчества молодых талантливых российских хореографов, стимулируя и курируя создание ими оригинальных произведений в классическом, неоклассическом и современном танцевальных стилях. Команда проекта, которая включает признанных мастеров, стремится найти героев современности среди молодых хореографов и представить их работы самой широкой аудитории по всей России.