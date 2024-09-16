Пользователи подписки MiXX от T2 увидят первыми новые серии "Комбинации" на Wink

T2, российский оператор мобильной связи, предоставляет абонентам мультиподписки MiXX эксклюзивную возможность по просмотру нового сериала про творчество женской музыкальной группы "Комбинация". Пользователи подписки увидят новые серии байопика на Wink раньше других зрителей платформы на три дня.
Онлайн-кинотеатр Wink, входящий в подписку MiXX, выпустил на своей платформе многосерийный фильм о женской поп-группе "Комбинация". Премьера состоялась 6 сентября, и за первый уикэнд сериал на Wink посмотрели более одного миллиона зрителей. Это лучший старт среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра в 2024 году. Новые серии пользователи MiXX могут смотреть раньше других зрителей на три дня.
Сериал "Комбинация" рассказывает о творческом пути одноименной музыкальной группы. Главные роли в проекте исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие. В основе сюжета сериала — судьба бывшего милиционера и создателя первого советского и российского герлз-бенда Александра Шишина. Восьмисерийная картина создана "НМГ Студией" и кинокомпанией "Лунапарк". Она пополнила коллекцию Wink Originals, в которую входят сериалы "Балет", "Чистые", "Фишер", главный хит прошлого года "Слово пацана. Кровь на асфальте" и другие.
MiXX объединяет в одной мультиподписке интернет, музыку, кино, скидки и множество полезных и развлекательных сервисов. Кроме онлайн-кинотеатра Wink, в подписку входят PREMIER, VK Музыка, Яндекс Плюс, Литрес, Ozon Premium, сервис "Пакет" и многое другое. Пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки и сконструировать наполнение под свои потребности. Т2 ориентируется на интересы своих абонентов, поэтому непрерывно создает для них актуальные и релевантные предложения.
В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу "Другие правила", которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора — "Другие правила. Новый уровень". Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 — в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. По данным Роскомнадзора, по итогам 2023 года Т2 вышла на первое место среди операторов по темпам строительства инфраструктуры.