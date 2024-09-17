Резкий рост заболеваемости ковидом в Самарской области спровоцировал FliRT

В Самарской области циркулирует подвид "Омикрона" - FliRT. Он и спровоцировал резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.
"FliRT отличается высокой степенью заразности, что объясняет показатели роста заболеваемости", - отметила Светлана Архипова. По ее словам, за последнюю неделю наблюдений число заболевших составило 2821. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
О том, как протекает болезнь, рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян:
"Сейчас на лечении у нас находятся 2904 пациента с COVID-19. Подавляющее количество - на амбулаторном. Это говорит о легком и средне-тяжелом течении болезни. 85 человек госпитализированы. Как правило, это пациенты с сопутствующими заболеваниями. Мы работаем с превентивной тактикой. Даже если у пациента старше 60 лет и с наличием одного или двух серьезных хронических заболеваний есть легкое течение COVID-19, мы его госпитализируем именно для профилактики осложнений", - рассказал Армен Бенян.
По его словам, поражение легких наблюдается не более чем у четверти госпитализированных пациентов, цитокинового шторма не было ни у кого:
"Это различие с той клиникой COVID-19, которую мы видели в 2021-2022 годах. Преимущественность симптомов температуры, признаков интоксикации и инфекции верхних дыхательных путей".
Жителям региона врио главы минздрава рекомендовал оставаться дома при появлении симптомов и вызвать медиков, которые смогут и провести тестирование, и доставить лекарства. По его словам, имеется достаточный резерв мобильных инфекционных бригад. Резерв коек в стационарах также есть - задействовано 120 коек к пяти больницах.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас