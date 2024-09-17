Резкий рост заболеваемости ковидом в Самарской области спровоцировал FliRT

В Самарской области циркулирует подвид "Омикрона" - FliRT. Он и спровоцировал резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

"FliRT отличается высокой степенью заразности, что объясняет показатели роста заболеваемости", - отметила Светлана Архипова. По ее словам, за последнюю неделю наблюдений число заболевших составило 2821. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О том, как протекает болезнь, рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

"Сейчас на лечении у нас находятся 2904 пациента с COVID-19. Подавляющее количество - на амбулаторном. Это говорит о легком и средне-тяжелом течении болезни. 85 человек госпитализированы. Как правило, это пациенты с сопутствующими заболеваниями. Мы работаем с превентивной тактикой. Даже если у пациента старше 60 лет и с наличием одного или двух серьезных хронических заболеваний есть легкое течение COVID-19, мы его госпитализируем именно для профилактики осложнений", - рассказал Армен Бенян.

По его словам, поражение легких наблюдается не более чем у четверти госпитализированных пациентов, цитокинового шторма не было ни у кого:

"Это различие с той клиникой COVID-19, которую мы видели в 2021-2022 годах. Преимущественность симптомов температуры, признаков интоксикации и инфекции верхних дыхательных путей".

Жителям региона врио главы минздрава рекомендовал оставаться дома при появлении симптомов и вызвать медиков, которые смогут и провести тестирование, и доставить лекарства. По его словам, имеется достаточный резерв мобильных инфекционных бригад. Резерв коек в стационарах также есть - задействовано 120 коек к пяти больницах.