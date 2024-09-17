Есть реакция: Wink.ru представил сериал "Между нами химия" с Сашей Бортич и Евгением Сангаджиевым на фестивале "Новый сезон"

Wink.ru показал две первые серии сериала "Между нами химия" (16+) на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
Жюри уже включило восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым, Евгением Сангаджиевым и Павлом Ворожцовым в короткий список самых ожидаемых проектов. Кроме того, сериал победил в двух номинациях — "Открытие Нового сезона" (режиссер Карина Чувикова) и "Актриса Нового сезона" (актриса Саша Бортич). Зрительская премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.
Гостям фестиваля в Сочи сериал представили директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru и председатель попечительского совета "Нового сезона" в этом году Александр Косарим, актеры Саша Бортич и Кузьма Котрелев, режиссер Карина Чувикова, креативный продюсер Алина Тяжлова, а также генеральный продюсер Михаил Врубель.
В центре сюжета — история матери-одиночки Тани (Саша Бортич). Узнав о серьезном диагнозе, женщина решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому сможет доверить не только детей, но и свое сердце. Проект "Между нами химия" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Балет", "Фишер" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".
Фрагмент сериала:
ЯндексДиск: https://disk.yandex.ru/i/MoXp3P66GFfi-Q
YouTube: https://youtu.be/x_0eRXJwXgg
Вконтакте: https://vk.com/video-195528184_456243382?list=ln-DAl5nGDxVa913N34KW
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Ate9Gb67UdQlwQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Карина Чувикова, режиссер:
"Эта история про то, что нельзя опускать руки и что в самый темный час может прийти свет. И во многом именно благодаря Саше Бортич эта история такой и получилась. Я надеюсь, после просмотра она оставит у зрителя доброе впечатление и подарит ощущение влюбленности".
Саша Бортич, актриса:
"Этот проект сделан в огромной любви, он и сам в первую очередь про любовь. Я очень благодарна, что мне дали шанс сыграть эту роль. Редко, когда я испытывала такую фундаментальную уверенность в проекте. Надеюсь, что зрители это тоже почувствуют и увидят. У меня есть одна фраза, которую я несу по жизни — "любовь сильнее всего", и мне кажется, этот проект ее круто отражает".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?