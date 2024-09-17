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Кино Культура

Есть реакция: Wink.ru представил сериал "Между нами химия" с Сашей Бортич и Евгением Сангаджиевым на фестивале "Новый сезон"

СОЧИ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Wink.ru показал две первые серии сериала "Между нами химия" (16+) на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Жюри уже включило восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым, Евгением Сангаджиевым и Павлом Ворожцовым в короткий список самых ожидаемых проектов. Кроме того, сериал победил в двух номинациях — "Открытие Нового сезона" (режиссер Карина Чувикова) и "Актриса Нового сезона" (актриса Саша Бортич). Зрительская премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

Гостям фестиваля в Сочи сериал представили директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru и председатель попечительского совета "Нового сезона" в этом году Александр Косарим, актеры Саша Бортич и Кузьма Котрелев, режиссер Карина Чувикова, креативный продюсер Алина Тяжлова, а также генеральный продюсер Михаил Врубель.

В центре сюжета — история матери-одиночки Тани (Саша Бортич). Узнав о серьезном диагнозе, женщина решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому сможет доверить не только детей, но и свое сердце. Проект "Между нами химия" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Комбинация"‎, "Балет", "Фишер" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

Фрагмент сериала:

ЯндексДиск: https://disk.yandex.ru/i/MoXp3P66GFfi-Q

YouTube: https://youtu.be/x_0eRXJwXgg

Вконтакте: https://vk.com/video-195528184_456243382?list=ln-DAl5nGDxVa913N34KW

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Ate9Gb67UdQlwQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Карина Чувикова, режиссер:

"Эта история про то, что нельзя опускать руки и что в самый темный час может прийти свет. И во многом именно благодаря Саше Бортич эта история такой и получилась. Я надеюсь, после просмотра она оставит у зрителя доброе впечатление и подарит ощущение влюбленности".

Саша Бортич, актриса:

"Этот проект сделан в огромной любви, он и сам в первую очередь про любовь. Я очень благодарна, что мне дали шанс сыграть эту роль. Редко, когда я испытывала такую фундаментальную уверенность в проекте. Надеюсь, что зрители это тоже почувствуют и увидят. У меня есть одна фраза, которую я несу по жизни — "любовь сильнее всего", и мне кажется, этот проект ее круто отражает".

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