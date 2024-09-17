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Страхование Финансы

"Золотая пора": владельцам домов и квартир предлагают существенно сэкономить на страховке имущества

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 сентября "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Золотая пора", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Золотая пора", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома.

В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

"В нашей стране с ее разнообразием климатических зон в любой сезон существуют риски, угрожающие целостности жилья: именно природные катаклизмы чаще всего становятся причиной страховых случаев с домами. Только за три летних месяца "Росгосстрах" выплатил своим клиентам за дома и квартиры более 650 млн рублей, и подавляющее большинство — порядка 80% заявлений — поступило от владельцев жилья в частном секторе. При этом выплаты после паводков превысили прошлогодние в 5,5 раз. Клиентами компании из многоэтажных домов более 90% заявлений было подано из-за заливов, — говорит член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — И все эти события, включая пожары и кражи, входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает наша компания. Страховой полис помогает собственникам недвижимости чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательным по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Золотая пора" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты "Росгосстраха" разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия".

Акция "Золотая пора" действует до 15 декабря 2024 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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