"Золотая пора": владельцам домов и квартир предлагают существенно сэкономить на страховке имущества

С 16 сентября "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Золотая пора", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно условиям договора, заключенного по акции "Золотая пора", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома.
В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
"В нашей стране с ее разнообразием климатических зон в любой сезон существуют риски, угрожающие целостности жилья: именно природные катаклизмы чаще всего становятся причиной страховых случаев с домами. Только за три летних месяца "Росгосстрах" выплатил своим клиентам за дома и квартиры более 650 млн рублей, и подавляющее большинство — порядка 80% заявлений — поступило от владельцев жилья в частном секторе. При этом выплаты после паводков превысили прошлогодние в 5,5 раз. Клиентами компании из многоэтажных домов более 90% заявлений было подано из-за заливов, — говорит член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — И все эти события, включая пожары и кражи, входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает наша компания. Страховой полис помогает собственникам недвижимости чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательным по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Золотая пора" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты "Росгосстраха" разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия".
Акция "Золотая пора" действует до 15 декабря 2024 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.