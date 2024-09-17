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Экономика и бизнес

T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что Наталия Рунова заняла пост заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом. Александр Мнацаканьян возглавил управление по стратегическому планированию компании.

Фото: предоставлено Tele2

В новой роли Наталия Рунова сосредоточится на укреплении HR-бренда и сохранении репутации оператора как сильного и привлекательного работодателя. Ранее в качестве директора по операционной поддержке персонала и трудовым отношениям Т2 Наталия обеспечивала HR-сопровождение всех крупных федеральных проектов компании за последние 10 лет. Она выступала лидером таких значимых инициатив, как централизация HR-функции, запуск HR ОЦО, развитие программ регионального кадрового резерва, цифровизация HR-продуктов и услуг. На посту главы управления Наталия Рунова сменила Елену Иванову, под руководством которой Т2 построила сильный HR-бренд. В течение последних 4 лет компания удерживает лидерство в рейтинге лучших работодателей среди телеком-операторов по версии hh.ru.

Наталия Рунова обладает большим профессиональным опытом в сфере управления персоналом. До прихода в Т2 в 2014 году она занимала различные управленческие позиции в HR-подразделениях крупных компаний: Lucent Technologies, "Вымпелкома", "Сибура", X5 Group. Наталия окончила Санкт-Петербургский государственный университет, завершила программы дополнительного образования INSEAD, IMISP, бизнес-школы "Сколково", РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Александр Мнацаканьян, занявший пост заместителя генерального директора по стратегическому планированию, ранее отвечал за актуализацию стратегии компании с учетом амбициозных целей и на новой должности продолжит адаптировать ее к новым вызовам. Он присоединился к компании в 2013 году в роли координатора масштабного проекта по интеграции Т2 и мобильных активов "Ростелекома".

После его успешного завершения Александр продолжил свою карьеру в блоке стратегического планирования. Он участвовал в разработке и реализации инициатив по запуску коммерческих операций Т2 в Ярославле, Иванове, Хабаровске. Кроме того, занимался подготовкой сделок M& A по усилению инфраструктурного ИТ-ландшафта компании.

До прихода в Т2 Александр возглавлял проектные группы в ГК "Волга-Днепр" и руководил проектами финансового департамента Sanofi. Александр окончил бакалавриат и магистратуру по стратегическому менеджменту и корпоративному управлению НИУ ВШЭ в 2014 году, имеет степень MBA Венского университета экономики и бизнеса.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

"Я поздравляю коллег с назначением. Уверен, что работа Наталии на посту главы HR-функции позволит нам укреплять репутацию Т2 как сильного работодателя, преумножать лучшие практики внутри компании и отвечать на новые вызовы. Не менее интересные задачи ждут Александра. В последние годы Т2 заметно усилила свое положение на рынке, что доказывают объективные показатели. Однако для нас важно не просто сохранить завоевания, но привести компанию к первому месту на рынке мобильной связи. Это намерение не может не опираться на грамотную стратегию, способность угадывать рыночные тренды и обращать их на пользу компании. Желаю Наталии и Александру, их командам продолжать достигать новых амбициозных целей в духе других правил Т2".

Т2 (ООО "Т2 Мобайл") — оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе "фабрики MVNO". T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO "Ростелекома"), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.
В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу "Другие правила", которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора — "Другие правила. Новый уровень". Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 — в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. По данным Роскомнадзора, по итогам 2023 года Т2 вышла на первое место среди операторов по темпам строительства инфраструктуры.

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