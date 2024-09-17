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"Ингосстрах" вручил премии артистам и сотрудникам Большого театра

МОСКВА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На исторической сцене Большого театра состоялось торжественное вручение премий Попечительского совета, а также генерального партнера театра — "Ингосстраха". Награждение прошло на ежегодном сборе труппы, которое приурочено к началу 249 театрального сезона.

"Ингосстрах" вновь отметил лучших артистов, педагогов и сотрудников прошедшего театрального сезона. Денежные премии в размере от 150 тыс. до 400 тыс. рублей получили 18 сотрудников театра, в том числе выдающаяся прима-балерина Светлана Захарова.

Компания является генеральным партнером Большого театра с 2019 года. При поддержке "Ингосстраха" были запущены Молодежная балетная программа и Молодежная оперная программа, направленные на поддержку и развитие талантливых молодых артистов в регионах России. У каждого из них есть уникальная возможность стать частью творческой труппы главного театра страны.

Совместно с "Ингосстрахом" была также запущена программа для хореографов. Проект предусматривает поиск талантов среди творцов для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра. Программа помогает реализовывать творческий потенциал хореографов в работе с высокопрофессиональными артистами балета Большого театра.

"Мы ценим наше партнерство с Большим театром и гордимся тем, что нам удается вносить свой вклад в развитие отечественной культуры. Большой театр — главный символ нашей страны, который является эталоном в области высокого искусства во всем мире. Для нас большая честь отметить тех, кто является его неотъемлемой частью и создает настоящий праздник для зрителей", — отметили в пресс-службе "Ингосстраха".

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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