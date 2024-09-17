Пенсионерка из Жигулевска заговорила с незнакомкой на остановке и лишилась денег

В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 37-летней местной жительницы, обвиняемой в краже у пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре 86-летняя женщина лишилась 4 тыс. руб., пропавших из ее кошелька. Потерпевшая рассказала, что деньги пропали после того, как она поговорила с незнакомкой на автобусной остановке на ул. Гоголя.

По подозрению в краже полицейские задержали неоднократно судимую женщину. Та признала вину и рассказала, что, подсев к пенсионерке, заметила у нее в пакете кошелек и вытащила из него деньги во время разговора.