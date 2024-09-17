Пенсионерка из Жигулевска заговорила с незнакомкой на остановке и лишилась денег

В Жигулевске отправили в суд уголовное дело 37-летней местной жительницы, обвиняемой в краже у пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В сентябре 86-летняя женщина лишилась 4 тыс. руб., пропавших из ее кошелька. Потерпевшая рассказала, что деньги пропали после того, как она поговорила с незнакомкой на автобусной остановке на ул. Гоголя.
По подозрению в краже полицейские задержали неоднократно судимую женщину. Та признала вину и рассказала, что, подсев к пенсионерке, заметила у нее в пакете кошелек и вытащила из него деньги во время разговора.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек