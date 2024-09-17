Житель Самарской области обокрал коллегу и спустил деньги на тотализатор

В Чапаевске 36-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в августе мужчина, работающий на складе, обокрал 26-летнего коллегу. В зоне отдыха сотрудников подозреваемый взял из шкафчика коллеги телефон, перевел себе 45 тыс. руб. и положил мобильник назад. Потерпевший заметил пропажу, когда решил снять деньги в банкомате, но счет оказался пуст.

Подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения. После задержания мужчина рассказал, что украденные деньги потратил на ставки в тотализаторе, надеясь увеличить сумму, но проиграл. Возбуждено уголовное дело.