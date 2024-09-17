16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Монумент на площади Славы защитят от уничтожения Смотровая площадка у Фабрики-кухни может появиться в следующем году На Станкозаводе пройдет лекция "Дом промышленности: история, архитектура, судьба" В Самаре открыли отреставрированную дачу Головкина Стартовал прием заявок на Национальную премию "Наследие дороже"

Архитектура Культура

Монумент на площади Славы защитят от уничтожения

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Монумент и мемориальный ансамбль на площади Славы в Самаре прошли историко-культурную экспертизу. Результаты опубликовало региональное УГООКН.

Как указано в документе, проведение экспертизы было необходимо для включения монумента Славы и мемориального ансамбля в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Судя по результатам, основания для этого нашли.

Эксперт ООО «ВиП Проект» Александр Слабуха, пришел к выводу, что объект имеет историческую, мемориальную, архитектурно-художественную и градостроительную ценность.

"Он является одним из самых ярких символов Самары и подлинным источником информации об истории города конца ХХ века. Главный монумент создан в честь рабочих авиационной промышленности Самары, совершившим свой трудовой подвиг в годы Великой отечественной Войны. Мемориальная часть призвана увековечить память о воинах-земляках, погибших в 1941–1945 гг. Замыкает композицию памятная стена из гранита с плитами из белого мрамора, на которые нанесены имена героев Великой Отечественной войны и изображение Звезды Героя Советского Союза", — указано в акте эксперта.

Также специалист отметил, что объект является ценным элементом панорамы Самары при восприятии с Волги. Да и с площади Славы раскрываются главные видовые перспективы на акваторию реки, противоположный берег и Жигулевские горы.

"Объект является носителем информации о советском монументальном искусстве. Его строительно-технологическая и инженерно-техническая ценность заключается в сложной конструкции главного монумента Славы высотой 53 метра. Фигура рабочего высотой 12 м изготовлена из листовой нержавеющей стали, стоит на 40-метровом пьедестале. Рабочий держит в поднятых руках крылья. Внутри фигура заполнена керамзитом на эпоксидной смоле. Крепление фигуры с пилоном осуществляется с помощью двух труб диаметром 320 мм. Каракас пьедестала, высота которого составляет 40 м, состоит из 7 коробов, поставленных друг на друга. Он изготовлен из специальной корабельной стали", — указал в акте Александр Слабуха. 

В результате эксперт счел обоснованным включение монумента и мемориала в число объектов культурного наследия регионального значения. Он будет называться "Монумент Славы и мемориальный ансамбль, сооруженные в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг."

В границах памятника будет запрещено строительство, установка надземных и наземных инженерных коммуникаций, установка павильонов и навесов. Уничтожение монумента и мемориала также будет под запретом.

Монумент Славы и мемориальный ансамбль в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, построили в 1971 году. Торжественное открытие состоялось 5 ноября. Авторы композиции: скульптор, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР П. И. Бондаренко, скульптор О. С. Кирюхин, архитектор А. Б. Самсонов. Для строительства использовали деньги, собранные с населения, — 345,7 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:02 В Самаре под охрану взяли "дом с атлантами" и особняк Зеленко

Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:15 Стартовал конкурс на создание проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре

Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6