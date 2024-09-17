Монумент на площади Славы защитят от уничтожения

Монумент и мемориальный ансамбль на площади Славы в Самаре прошли историко-культурную экспертизу. Результаты опубликовало региональное УГООКН.

Как указано в документе, проведение экспертизы было необходимо для включения монумента Славы и мемориального ансамбля в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Судя по результатам, основания для этого нашли.

Эксперт ООО «ВиП Проект» Александр Слабуха, пришел к выводу, что объект имеет историческую, мемориальную, архитектурно-художественную и градостроительную ценность.

"Он является одним из самых ярких символов Самары и подлинным источником информации об истории города конца ХХ века. Главный монумент создан в честь рабочих авиационной промышленности Самары, совершившим свой трудовой подвиг в годы Великой отечественной Войны. Мемориальная часть призвана увековечить память о воинах-земляках, погибших в 1941–1945 гг. Замыкает композицию памятная стена из гранита с плитами из белого мрамора, на которые нанесены имена героев Великой Отечественной войны и изображение Звезды Героя Советского Союза", — указано в акте эксперта.

Также специалист отметил, что объект является ценным элементом панорамы Самары при восприятии с Волги. Да и с площади Славы раскрываются главные видовые перспективы на акваторию реки, противоположный берег и Жигулевские горы.

"Объект является носителем информации о советском монументальном искусстве. Его строительно-технологическая и инженерно-техническая ценность заключается в сложной конструкции главного монумента Славы высотой 53 метра. Фигура рабочего высотой 12 м изготовлена из листовой нержавеющей стали, стоит на 40-метровом пьедестале. Рабочий держит в поднятых руках крылья. Внутри фигура заполнена керамзитом на эпоксидной смоле. Крепление фигуры с пилоном осуществляется с помощью двух труб диаметром 320 мм. Каракас пьедестала, высота которого составляет 40 м, состоит из 7 коробов, поставленных друг на друга. Он изготовлен из специальной корабельной стали", — указал в акте Александр Слабуха.

В результате эксперт счел обоснованным включение монумента и мемориала в число объектов культурного наследия регионального значения. Он будет называться "Монумент Славы и мемориальный ансамбль, сооруженные в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг."

В границах памятника будет запрещено строительство, установка надземных и наземных инженерных коммуникаций, установка павильонов и навесов. Уничтожение монумента и мемориала также будет под запретом.