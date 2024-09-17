16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ветераны спорта призвали готовить защитников Отечества, а не паркетных спортсменов Франчайзинговым партнерам "Пятёрочки" стал доступен личный кабинет Самаре вернули участки рядом с домом, где было "стояние Зои" Авито Работа привлечет талантливых офисных работников в отделения Сбера в Самарской области За полгода средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 11%

Экономическая политика Экономика и бизнес

Предпринимателям из Самарской области расскажут об управлении финансами

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство экономического развития региона и центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Принять участие в них смогут предприниматели, которые хотят научиться управлять своими деньгами, составлять бюджет и достигать финансовых целей.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

О необходимости усилить работу в сфере образовательной поддержки представителей регионального бизнес-сообщества говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

19 сентября, в 11:00, в региональном центре "Мой бизнес" состоится семинар "Финансовые модели в малом бизнесе". Сколько нужно денег на запуск нового продукта? Как сделать финансовый план и рассчитать эффективность бизнеса? На все эти вопросы ответит преподаватель МВА, финансовый консультант Людмила Ярухина. Мероприятие будет полезно предпринимателям, бухгалтерам и финансистам.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

20 сентября, в 14:00, в региональный центр "Мой бизнес" приглашают предпринимателей, самозанятых и физических лиц на открытый мастер-класс "Путь к финансовой свободе". Спикеры расскажут слушателям о финансовых инструментах инвестирования и стратегиях на рынке недвижимости, проведут анализ моделей управления деньгами, а также разберут техники по досрочному погашению кредитов.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. Значимость такой поддержки, разработки новых мер помощи неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев на встречах с представителями бизнес-сообщества.

"Сегодня предприниматели Самарской области могут воспользоваться различными инструментами господдержки — образовательными, финансовыми, маркетинговыми, услугами по продвижению. На базе центров "Мой бизнес" регулярно проводятся обучающие программы, мастер-классы, практические курсы. Мы надеемся, что полученные знания представители бизнес-сообщества будут успешно применять в своей работе, развивать свои проекты", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6