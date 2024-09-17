Организация из Самарской области пошла на обман, чтобы поучаствовать в госзакупке

В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за махинаций с госзакупками. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии правоохранителей, местная фирма ООО "Монолит" для участия в госзакупке должна была подтвердить опыт выполнения работ. Для этого организация предоставила договор на сумму 156 тыс. руб., заключенный с ООО "СК ЕВРОСТАНДАРТ".

Однако позже выяснилось, что этот документ был фиктивным. Так, по дынным ФНС, между фирмами не было движения денег. Кроме того, директор подтвердил, что у организации не было финансово-хозяйственных взаимоотношений с "СК ЕВРОСТАНДАРТ".

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").