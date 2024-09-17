Организация из Самарской области пошла на обман, чтобы поучаствовать в госзакупке

В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за махинаций с госзакупками. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии правоохранителей, местная фирма ООО "Монолит" для участия в госзакупке должна была подтвердить опыт выполнения работ. Для этого организация предоставила договор на сумму 156 тыс. руб., заключенный с ООО "СК ЕВРОСТАНДАРТ".
Однако позже выяснилось, что этот документ был фиктивным. Так, по дынным ФНС, между фирмами не было движения денег. Кроме того, директор подтвердил, что у организации не было финансово-хозяйственных взаимоотношений с "СК ЕВРОСТАНДАРТ".
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек