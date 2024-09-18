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Преступления Происшествия

Сызранец потерял 1,9 млн руб., спасая "кредитку"

СЫЗРАНЬ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился 59-летний житель Сызрани, учредитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что кто-то пытается похитить деньги с его кредитной карты.

Для предотвращения хищения средств мошенник принялся убеждать мужчину снять деньги с банковской карты и перевести на "специальные счета". Сначала потерпевший засомневался в целесообразности операции, но лжесотрудник сказал, что сейчас ему перезвонит работник банка и подтвердит его слова.

Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила — для сохранности его денег необходимо обналичить все денежные средства и перевести деньги на указанные счета. Потерпевший выполнила все указания. И перевел мошенникам 1,9 млн рублей.

После этого неизвестные перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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