Прокрастинация — норма или болезнь? Эксперт ВСК рассказал про отличия и методы борьбы с проблемой

Прокрастинация — это явление, с которым в той или иной степени сталкивается почти каждый человек. В современном обществе, где продуктивность часто ставится во главу угла, откладывание дел на потом нередко вызывает у человека чувство вины и беспокойство. Но действительно ли прокрастинация — это "враг", с которым нужно бороться, или же это нормальная часть нашего психического состояния? Ко дню борьбы с прокрастинацией Ольга Бакшутова, руководитель Управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, специалист по нейропсихологии и нейрокоучингу расскажет, что такое прокрастинация, как отличить ее от обычной усталости и лени, а также как с ней можно эффективно справляться*.

Прокрастинация или лень: в чем разница?

Очень часто прокрастинацию путают с ленью, хотя между этими явлениями есть принципиальные различия. Лень — это состояние, когда человек не желает выполнять какую-либо работу вообще, и при этом не испытывает никакого беспокойства или чувства вины. Человек, склонный к лени, может избегать задач ради удовольствия или отдыха, часто не осознавая важности этих задач или не испытывая к ним интереса.

Прокрастинация же — это сознательное откладывание важной задачи, при котором человек понимает ее значимость, но не может начать выполнение. Прокрастинация сопровождается чувством тревоги, стрессом и внутренним конфликтом. Это состояние можно описать как борьбу между желанием выполнить задачу и неким психологическим барьером, который мешает ее начать. Из-за этого человек может переключаться на менее значимые дела, например, уборку, проверку мессенджеров и соцсетей.

Нормальное поведение или все-таки прокрастинация?

Стоит понимать, что не каждая ситуация с откладыванием задач — это прокрастинация. Важно отличать ее от нормальных циклов активности и отдыха. Вполне естественно иногда брать паузу между сложными проектами или уделять время планированию, особенно если это помогает снизить уровень стресса. Например, когда человек ждет правильного момента для выполнения задачи или откладывает ее на более благоприятное время, это не обязательно свидетельствует о прокрастинации.

Причины появления прокрастинации

Существует множество факторов, которые могут вызывать склонность к прокрастинации. Один из наиболее распространенных — это страх неудачи. Люди, которые боятся, что они не справятся с задачей или что результат их работы окажется неудовлетворительным, могут намеренно откладывать ее выполнение, чтобы избежать возможных негативных последствий. Другой распространенной причиной является перфекционизм. Стремление сделать все идеально часто "парализует" людей, заставляя их откладывать выполнение задач на потом, когда, как им кажется, они будут готовы сделать работу на высшем уровне. Это создает замкнутый круг: чем больше времени человек откладывает задачу, тем больше растет страх того, что она не будет выполнена идеально. Также, согласно исследованиям, склонность к прокрастинации может быть связана с отсутствием саморегуляции и неумением управлять собственным временем.

Прокрастинация: стоит ли с ней бороться?

Ответ на этот вопрос зависит от того, как сильно прокрастинация влияет на вашу жизнь. Если она становится постоянным спутником и мешает достижению целей, то, безусловно, стоит искать способы борьбы с ней. Однако, если прокрастинация возникает время от времени и не наносит значительного ущерба эффективности, это может быть частью нормального психического процесса. Многие психологи сходятся во мнении, что важнее всего научиться распознавать моменты, когда прокрастинация становится деструктивной. Например, есть метод "Pomodoro" (работа по таймеру с короткими перерывами) — он помогает многим людям преодолеть страх перед началом задачи, на которую нужно затратить существенное время и повысить свою продуктивность.

Кто больше всего подвержен прокрастинации?

Исследования показывают, что прокрастинация наиболее распространена среди молодежи и людей среднего возраста. Молодые люди чаще сталкиваются с трудностями в организации времени и дисциплине, что приводит к откладыванию важных задач. В то время как взрослые люди, находящиеся на пике своей карьеры, могут страдать от прокрастинации из-за стресса, перегрузки на работе и стремления достичь максимальных результатов. Также, согласно исследованиям, мужчины чаще откладывают задачи, связанные с работой и карьерой, тогда как женщины могут быть склонны к прокрастинации в быту. Стоит отметить, что немаловажную роль играют уровень стресса и образ жизни. Люди, которые перегружены работой и т. д., чаще всего оказываются в ловушке прокрастинации. Они стремятся отложить задачу, чтобы временно избежать дополнительного напряжения.

Как помочь другому человеку справиться с прокрастинацией?

Если вы заметили, что кто-то из вашего окружения — коллега или член семьи — страдает от прокрастинации, важно не осуждать его за это. Лучше предложить конструктивную помощь. Например, начальник может помочь своему подчиненному, разбив крупные задачи на более мелкие и управляемые части. Это снижает уровень тревоги и сделает работу более управляемой.

Родителям стоит обратить внимание на своих детей: часто они откладывают домашние задания или другие обязанности из-за недостатка мотивации или страха перед сложностями. В таких ситуациях можно предложить систему вознаграждений за выполнение небольших задач или помочь ребенку разработать структуру для выполнения работы.

"Прокрастинация — это явление, с которым сталкиваются люди всех возрастов и профессий. Важно понимать, что это не всегда признак лени или недостатка дисциплины. В большинстве случаев прокрастинация связана с эмоциональными и психологическими барьерами, такими как страх неудачи или перфекционизм. Осознание причин и последствий прокрастинации — первый шаг к ее преодолению. Для более глубокого понимания этого и других психологических феноменов мы, совместно с психологами Цифровой клиники ВСК, планируем выпустить серию статей, посвященных наиболее популярным психологическим терминам и их правильному применению. Наша цель — помочь людям лучше понимать свое поведение и избегать ненужных самоосуждений", — отметила Ольга Бакшутова, руководитель Управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, специалист по нейропсихологии и нейрокоучингу.

*Материал подготовлен в рамках серии публикаций с психологами Цифровой клиники ВСК о наиболее популярных психологических терминах, которые зачастую неправильно употребляются в повседневной жизни. Цель — помочь людям лучше понимать психологические процессы и избегать навешивания ярлыков на свое и чужое поведение.