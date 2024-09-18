В Самаре будут судить "смотрящего" за одним из городов области

В Самарский областной суд отправилось уголовное дело 37-летнего "смотрящего", обвиняемого также в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2023 г. в местах лишения свободы мужчина при поддержке так называемого "вора в законе", приобретя криминальный статус "смотрящего" одного из городов Самарской области. В том же году обвиняемый с подельниками 40 и 39 лет напал на 45-летнего местного жителя и забрал у него 130 тыс. рублей. Все это было под предлогом установления контроля над частным извозом в Приволжском районе. Позже у потерпевшего еще требовали деньги за "покровительство".

Кроме того, при задержании дома у обвиняемого полицейские изъяли 230 г пороха.