В Самаре будут судить "смотрящего" за одним из городов области

В Самарский областной суд отправилось уголовное дело 37-летнего "смотрящего", обвиняемого также в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в 2023 г. в местах лишения свободы мужчина при поддержке так называемого "вора в законе", приобретя криминальный статус "смотрящего" одного из городов Самарской области. В том же году обвиняемый с подельниками 40 и 39 лет напал на 45-летнего местного жителя и забрал у него 130 тыс. рублей. Все это было под предлогом установления контроля над частным извозом в Приволжском районе. Позже у потерпевшего еще требовали деньги за "покровительство".
Кроме того, при задержании дома у обвиняемого полицейские изъяли 230 г пороха.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек