16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец потерял 1,9 млн руб., спасая "кредитку" В Самаре ищут 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве Срок следствия по делу экс-главы ГУ МЧС Бойко продлили до 15 ноября В Самарской области ФСБ "накрыла" нарколабораторию, изъято 15 кг наркотиков ИП из Самары потерял более 1 млн руб., пытаясь купить обучающие курсы

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить "смотрящего" за одним из городов области

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарский областной суд отправилось уголовное дело 37-летнего "смотрящего", обвиняемого также в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2023 г. в местах лишения свободы мужчина при поддержке так называемого "вора в законе", приобретя криминальный статус "смотрящего" одного из городов Самарской области. В том же году обвиняемый с подельниками 40 и 39 лет напал на 45-летнего местного жителя и забрал у него 130 тыс. рублей. Все это было под предлогом установления контроля над частным извозом в Приволжском районе. Позже у потерпевшего еще требовали деньги за "покровительство".

Кроме того, при задержании дома у обвиняемого полицейские изъяли 230 г пороха.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6