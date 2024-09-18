Урегулировали более 400 убытков: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ

За период с 23 августа по 5 сентября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 69 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 417 убытков.
Самая крупная выплата за этот период составила более 6,5 миллионов рублей. Страховой случай произошел в республике Башкортостан: сгорел застрахованный дом. В результате короткого замыкания застрахованное имущество было полностью уничтожено.
Еще один аналогичный страховой случай произошел в Санкт-Петербурге — проблемы с проводкой привели к возгоранию дома клиента. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 5 миллионов рублей.
Нестандартный страховой случай произошел в Москве. Клиенту компании заменяли трубы центрального отопления по причине капитального ремонта. Сантехники прожгли элементы внутренней отделки в ходе проведения сварочных работ. По данному убытку было выплачено страховое возмещение в размере более 150 тысяч рублей.
"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование имущества от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Страховщик предлагает готовые страховые полисы, а также дает возможность настроить полис самостоятельно, включив необходимые риски. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику.
Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.