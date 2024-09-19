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Кино Культура

"Ростелеком" показал тольяттинцам сериал "Комбинация" перед премьерой

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" представил в Тольятти биографическую драму о легендарной поп-группе 90-х "Комбинация" (18+) линейки Wink Originals. Предпоказ при поддержке оператора мобильной связи T2 прошел в культурном центре "Автоград", первые два эпизода 8-серийного байопика посмотрели более 300 жителей города.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В центре сюжета — бывший сотрудник саратовского отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Александр Шишинин. После рождения дочери он решает круто изменить свою жизнь и заняться продюсированием музыкальной группы. В сериале раскрываются личные истории солисток Алены Апиной и Татьяны Ивановой, зрители могут проследить весь путь "Комбинации" к славе.

Светлана Белоглазова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом: "Тольятти в 90-е годы был центром концертной жизни Поволжья. Здесь располагалась одна из самых известных концертных площадок страны, на которой проходили и концерты "Комбинации". Посмотрев сериал, очевидцы событий вспомнят, как это было, а молодое поколение познакомится с целой эпохой и прочувствует атмосферу того времени".

Перед сеансом участники мероприятия могли стать героями иммерсивных сцен, попробовать угощения времен тотального дефицита и послушать хиты "Комбинации" в исполнении тольяттинской женской кавер-группы.

В фойе центра работала фотобудка с нейросетью — искусственный интеллект подбирал уникальные образы в стиле 90-х годов. Вместе со снимками зрители получали полугодовую мультиподписку MiXX от Т2. В нее входит доступ к интернету, онлайн-кинотеатру Wink, VK музыке и другим популярным цифровым сервисам. Наполнение можно менять, выбирая только необходимое.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2: "На этот раз мы приготовили для подписчиков MiXX особенный сюрприз — доступ к просмотру серий "Комбинации" будет открыт на три дня раньше официальных показов на платформе Wink. Уверен, что у истории популярного герлз-бенда будет большое количество поклонников".

Владимир Меерсон, руководитель киноконцертной компании "Мемфис": "Творчество группы "Комбинация", как в зеркале, отражает нашу жизнь времен распада СССР, поэтому так интересно еще раз переосмыслить опыт прошлого. Для Тольятти кинопоказ — большое событие. Спасибо "Ростелекому" за праздник!".

Сериал пополнил линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Чистые" и другие). "Комбинация" — первый совместный проект "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "Триггер")‎.

Первая серия одного из самых ожидаемых проектов Wink.ru доступна зрителям онлайн-кинотеатра с 6 сентября, далее эпизоды будут выходить по одному в неделю.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. "Ростелеком" входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.
"Ростелеком" — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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