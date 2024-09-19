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Туризм Общество

В регионе на год ограничили посещение горы Светелка

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в связи с проведением строительно–монтажных работ на территории объекта "Смотровая башня с площадкой отдыха на горе "Светелка" в пос. Волжский Утес запрещено посещение горы Светелка до 30 сентября 2025 г., сообщает министерство туризма Самарской области.

Караульный бугор, ныне называемый Светелкой — комплексный памятник природы. Имея высоту 290 м над уровнем моря, гора является западной вершиной, третьей по высоте, и именно с нее начинается гряда Жигулевских гор.

С бронзового века у подножья гор селились люди. Первое русское поселение, возникшее в середине 16 века, было построено купцами промышленниками Строгановыми. Именно они на западной вершине поставили караульный пост с огромным чаном, наполненным смолой и дегтем. День и ночь дозорные смотрели за близлежащими территориями. При приближении врага, поджигали горючую смесь, и столб черного дыма оповещал жителей Усолья и Березовки об опасности.

В конце 18 века граф Владимир Григорьевич Орлов построил на вершине мозаичную башню Светлицу, со стеклянными окнами на все стороны света. Именно через эти окна граф в подзорную трубу любовался красотами Усолья и окрестностей, а в ясную погоду мог рассмотреть в 110 км и город Симбирск (Ульяновск). После постройки башни, Караульный бугор стал носить ее имя — гора Светелка. В 1905 г. башня сгорела и была восстановлена в несколько измененном виде. В наши дни от былого строения осталась только часть каменного фундамента.

Современными строителями был воссоздан исторический облик башни, которая была на горе во времена Орловых-Давыдовых.

Контактные телефоны:

администрация муниципального района Шигонский Самарской области — 8 (84648) 2 15 56, администрация сельского поселения Волжский Утес муниципального района Шигонский — 8 (84648) 5 10 23.

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