"Ингосстрах" узнал, с какими трудностями сталкиваются россияне при трудоустройстве

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, что наиболее важно для россиян при трудоустройстве. Опрос проводился среди людей в возрасте от 45 до 65 лет.
Согласно исследованию, в группе 45-65 лет продолжают работать 64% населения: 70% мужчин и 58% женщин. На пенсии находятся 28%: 34% женщин и 21% мужчин. К безработным и инвалидам относятся по 1% опрошенных.
По данным опроса, 82% россиян в возрасте от 45 до 65 лет полностью или в основном довольны своей работой. Наибольшее количество довольных работой жителей отмечено в Волгограде и Ярославле — по 92%, в Барнауле и Иркутске — по 91%, в Рязани и Кемерово — по 90%.
Те, кто недоволен своей работой, чаще всего главной причиной указывают низкую зарплату (53% респондентов), тяжелую физическую работу и высокие нагрузки — 23%, плохие условия труда — 18%. 17% россиян в возрасте от 45 до 65 лет считают свою работу вредной, еще 17% жалуются на долгий путь до работы. 15% взрослого населения считают свою работу неинтересной и ненужной, а 14% считают, что выполняют неподходящие для себя обязанности. Нервной свою работу называют 12% опрошенных, еще 11% респондентов отмечают неподходящий режим работы. И 6% говорят, что у них опасная работа.
В среднем сменить работу хотят 6,9% старшего поколения: 11,1% работающих в возрасте 45-55 лет, 9,1% в возрасте 51-55 лет, 5,6% в возрасте 56-60 лет и 2% в возрасте 61-65 лет.
Те, кто рассматривают возможность смены работы, в основном обращают внимание на высокую зарплату и хороший социальный пакет (49,2% опрошенных); неполную занятость и возможность заниматься семьей и своими делами — 27,7%; хорошие условия труда и хороший коллектив важны для 25,1% взрослого населения; еще 21,5% отмечают удобную и короткую дорогу до работы. Интересной, полезной и мотивирующей работой хотят заниматься 20,6%; еще 17,9% отметили, что для них важно выполнять работу, которая дает больше самостоятельности.
"Я очень рада тому, что образ жизни людей старшего поколения в России меняется. Люди в зрелом возрасте сейчас, как правило, ведут активную и насыщенную социальную жизнь, находятся в отличной физической и интеллектуальной форме. Когда мы приглашаем кандидатов присоединиться к команде "Ингосстраха", мы прежде всего ориентируемся на профессиональные качества, активную жизненную позицию и ценностную идентичность. Самому зрелому нашему сотруднику 83 года, а самому молодому — 18 лет", — отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.