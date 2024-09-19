"Ингосстрах" узнал, с какими трудностями сталкиваются россияне при трудоустройстве

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, что наиболее важно для россиян при трудоустройстве. Опрос проводился среди людей в возрасте от 45 до 65 лет.

Согласно исследованию, в группе 45-65 лет продолжают работать 64% населения: 70% мужчин и 58% женщин. На пенсии находятся 28%: 34% женщин и 21% мужчин. К безработным и инвалидам относятся по 1% опрошенных.

По данным опроса, 82% россиян в возрасте от 45 до 65 лет полностью или в основном довольны своей работой. Наибольшее количество довольных работой жителей отмечено в Волгограде и Ярославле — по 92%, в Барнауле и Иркутске — по 91%, в Рязани и Кемерово — по 90%.

Те, кто недоволен своей работой, чаще всего главной причиной указывают низкую зарплату (53% респондентов), тяжелую физическую работу и высокие нагрузки — 23%, плохие условия труда — 18%. 17% россиян в возрасте от 45 до 65 лет считают свою работу вредной, еще 17% жалуются на долгий путь до работы. 15% взрослого населения считают свою работу неинтересной и ненужной, а 14% считают, что выполняют неподходящие для себя обязанности. Нервной свою работу называют 12% опрошенных, еще 11% респондентов отмечают неподходящий режим работы. И 6% говорят, что у них опасная работа.

В среднем сменить работу хотят 6,9% старшего поколения: 11,1% работающих в возрасте 45-55 лет, 9,1% в возрасте 51-55 лет, 5,6% в возрасте 56-60 лет и 2% в возрасте 61-65 лет.

Те, кто рассматривают возможность смены работы, в основном обращают внимание на высокую зарплату и хороший социальный пакет (49,2% опрошенных); неполную занятость и возможность заниматься семьей и своими делами — 27,7%; хорошие условия труда и хороший коллектив важны для 25,1% взрослого населения; еще 21,5% отмечают удобную и короткую дорогу до работы. Интересной, полезной и мотивирующей работой хотят заниматься 20,6%; еще 17,9% отметили, что для них важно выполнять работу, которая дает больше самостоятельности.

"Я очень рада тому, что образ жизни людей старшего поколения в России меняется. Люди в зрелом возрасте сейчас, как правило, ведут активную и насыщенную социальную жизнь, находятся в отличной физической и интеллектуальной форме. Когда мы приглашаем кандидатов присоединиться к команде "Ингосстраха", мы прежде всего ориентируемся на профессиональные качества, активную жизненную позицию и ценностную идентичность. Самому зрелому нашему сотруднику 83 года, а самому молодому — 18 лет", — отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".