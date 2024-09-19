Житель Самарской области выманил у родственницы 650 тыс. руб. на лечение выдуманной болезни

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве, от которого пострадали его родственники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, новокуйбышевец узнал, что бабушка его жены накопила деньги, и решил обмануть женщину. Он убедил ее, что имеет серьезную болезнь и нуждается в срочной операции за пределами Самарской области. Доверчивая женщина одолжила молодому человеку 250 тыс. рублей. Парень уехал и вернулся через месяц, якобы вылечившись.

Через полгода выдуманная болезнь вернулась. Теперь он выпросил на лечение 300 тыс. руб., а чуть позже еще 100 тыс. — на реабилитацию. Потерпевшая опять дала деньги, а через полтора года узнала, что все это время муж внучки был вполне здоров и возвращать долг не собирается.

Тогда женщина пошла в полицию. Когда парня задержали, он рассказал, что решился на обман из-за финансовых трудностей, все деньги потратил на личные нужды и вернуть их не может. А во время мнимого лечения в других городах он на самом деле был на спортивных сборах.