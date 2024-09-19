Эта музыка будет вечной: Wink.ru исследует историю российской поп-музыки в звездном документальном проекте "Хит"

Онлайн-кинотеатр Wink.ru расширяет линейку музыкальных проектов — новый документальный сериал "Хит" (12+) расскажет о развитии популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. На протяжении восьми серий создатели будут исследовать феномен возникновения любимых на все времена песен, а в финале проекта зрители услышат мини-альбом из новых версий семи хитов разных лет. Премьера состоится в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и VK Видео.

Документальный проект "Хит" войдет в линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Балет", "Фишер"). За производство сериала отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Тизер-постер: https://disk.yandex.ru/d/BejZvHMIidDiHw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/lQ8ptMYocnAOnA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Как музыка формирует моду и тренды для разных поколений и почему лишь некоторые композиции становятся нестареющими хитами, расскажут Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Boulevard Depo, Ваня Дмитриенко, Bushido Zho, Юлия Савичева и другие.

В кадре также появятся Дмитрий Маликов, Минаева, Пашу, Татьяна Буланова, Иосиф Пригожин, Бьянка, Слава, 5sta Family, Батишта, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие. В серии, посвященной "Комбинации", создатели поговорят с солисткой Татьяной Ивановой и актрисой Анастасией Уколовой, сыгравшей певицу Алену Апину в одноименном сериале Wink.ru, который только за первый уикенд собрал 1 миллион просмотров.

В каждом эпизоде исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры будут погружать зрителей в историю разных музыкальных периодов на фоне знаковых событий и культурной жизни страны. Поклонники музыки смогут увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В заключительном, восьмом выпуске авторы сериала переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

Шура, певец:

"Некоторые артисты до сих пор говорят, что звездной болезни не существует. Она существует. Для этого мы все, артисты, и живем. Моя самая главная зависимость — это ладошки зрителей, когда тебе аплодируют и хором поют твои песни. Вот ради этого стоит жить! Я хорошо помню свое первое выступление с "Ты не верь слезам" на Песне года 1998. Это было круто! Тогда у нас со всеми артистами была общая гримерка, и когда мы начали готовиться, все были в шоке: я красился, намазывал зубной щеткой на волосы белую гуашь. А потом на сцене мы распыляли искусственный снег специальными баллончиками, которых тогда ни у кого не было, мне их подруга из Австралии привезла. В кадре не видно, но первые ряды были в восторге!".

FEDUK, певец:

"Раньше в песнях были прямо сторителлинги, вырванные куски из настоящей жизни. Я помню, мне пришла в голову какая-то строчка, сразу же напел мелодию, приехал на студию, с первого раза записал и уехал. Это было искреннее такое творчество, one take, так сказать. Поэтому, мне кажется, песня становится хитом, когда в ней есть какой-то такой крючок. Это всегда может быть что-то кардинально новое, сочетание каких-то звуков, которые вызывают у слушателей, может быть, даже физическую реакцию, дают какую-то новую информацию. Либо наоборот: это может быть песня с отсутствием абсолютно какого-либо смысла, но круто записанная, пусть и на диктофон. И она будет вирусная и станет хитом".

Катя IOWA, певица: "Я обычная девчонка из города Чаусы (прим. Белоруссия). Мой город не определяет даже спутник. И вот я приехала покорять эту страну — и была покорена сама. Я сама удивлена, что мне нравится завоевывать сердца слушателей. Это моя игра, в которую я играю до сих пор. Мы нашими песнями говорим людям: вы можете это тоже делать, вывешивайте свои треки, записывайте на коленке свои клипы, просто снимайтесь с друзьями — и они это делают. Мне кажется, это открыло какую-то новую волну блогеров, людей, которые сами что-то стали делать в интернете, открывать свои странички и стали популярными независимо от радио и телевидения".