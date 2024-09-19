Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Тимер"

Ульяновский филиал ВСК обеспечил полисами ОСАГО автопарк поставщика сельскохозяйственной техники ООО "Тимер".

Страховой защитой обеспечен весь автопарк предприятия, а это более 40 единиц сельхозтехники. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила более 200 тысяч рублей.

Ульяновский филиал ВСК давно сотрудничает с ООО "Тимер", в том числе по другим видам страхования. Так, более 160 сотрудников сельхозпредприятия застрахованы в страховой компании от несчастных случаев.

ООО "Тимер" — один из лидеров по поставке сельскохозяйственной техники в Ульяновской области. Предприятие осуществляет поставку, сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, поставку запасных частей в области и близлежащих регионах — Татарстане, Чувашии.