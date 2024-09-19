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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Тимер"

УЛЬЯНОВСК. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ульяновский филиал ВСК обеспечил полисами ОСАГО автопарк поставщика сельскохозяйственной техники ООО "Тимер".

Страховой защитой обеспечен весь автопарк предприятия, а это более 40 единиц сельхозтехники. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила более 200 тысяч рублей.

Ульяновский филиал ВСК давно сотрудничает с ООО "Тимер", в том числе по другим видам страхования. Так, более 160 сотрудников сельхозпредприятия застрахованы в страховой компании от несчастных случаев.

ООО "Тимер" — один из лидеров по поставке сельскохозяйственной техники в Ульяновской области. Предприятие осуществляет поставку, сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, поставку запасных частей в области и близлежащих регионах — Татарстане, Чувашии.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: "ruAA" по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт — www.vsk.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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