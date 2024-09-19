В Отрадном открылся новый "Роснефть-класс" для девятиклассников

В 2024/25 учебном году в средней общеобразовательной школе № 6 г. о. Отрадный девятиклассники впервые начали обучаться в специализированном "Роснефть-классе". Такая возможность им предоставлена в рамках пилотного проекта, участниками которого стали 10 дочерних обществ НК "Роснефть".

Ранее готовить будущих нефтяников начинали в 10–11 классах. Поэтому в День знаний девятиклассники из "Роснефть-класса" волновались больше других — ведь им предстоит стать первопроходцами в новом проекте, и если он окажется успешным, то вполне возможно, что в перспективе к нему подключатся и другие школы, в которых профильные классы курируют дочерние общества "Роснефти".

"Нефтяная компания заинтересована в постоянном притоке на ее предприятия талантливой инициативной молодежи. В этом активно помогает корпоративная программа непрерывного образования", — рассказала директор средней общеобразовательной школы № 6 г. о. Отрадный. Татьяна Чикинда.

Уже с 2005 года на базе школы созданы 10-й и 11-й "Роснефть-класс", деятельность которых доказала свою эффективность, а с текущего учебного года в десяти опорных школах России стартовал новый проект "Школа — колледж/вуз — предприятие".

"В десятку опорных школ России для этого проекта вошли и мы. Это является для нас большой ответственностью и гордостью одновременно", — добавляет директор.

Тесное взаимодействие самарских нефтяников с региональными вузами, техникумами, гимназиями и школами дает возможность готовить кадры со школьной скамьи под актуальные потребности отрасли. В настоящее время уже более 850 ребят отучились в "Роснефть-классах" средней общеобразовательной школы № 6 г. о. Отрадный и гимназии им. С. В. Байменова г. о. Похвистнево.

Выпускники профильных классов получают настоящую "путёвку в жизнь" — благодаря полученным дополнительным знаниям у них больше шансов поступить в технические вузы и техникумы и преуспеть в освоении профессии нефтяника. Сегодня в подразделениях компании трудоустроены порядка 100 выпускников профильных классов, курируемых АО "Самаранефтегаз".

Такая статистика позволяет ученикам "Роснефть-классов" и их родителям уверенно смотреть в будущее. "Мне хочется стать квалифицированным специалистом. Надеюсь, что учеба в этом классе поможет мне достичь больших высот", — поделился ожиданиями девятиклассник Ярослав Асекретов.

ПАО "НК "Роснефть" выступает в качестве индустриального партнера для Самарского государственного технического университета, которому исполнилось уже 110 лет. Взаимодействие осуществляется в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с АО "Самаранефтегаз". На средства благотворительности нефтяной компании материально-техническая база одной из кафедр вуза постоянно обновляется, открываются новые лаборатории и корпоративные пространства.

Знакомство с работой предприятия во время экскурсий и прохождения практики помогает молодёжи лучше ориентироваться в будущей профессии. Поэтому "Дни Самаранефтегаза" в Самарском политехе — традиционное мероприятие, где начинающие нефтяники знакомятся с возможностями трудоустройства и условиями работы на производстве. В программу акции входят лекции по нефтяному делу, мастер-классы по развитию компетенций будущего молодого специалиста, деловая игра и другие активности, во время которых ребята узнают особенности профессий, учатся работать в команде.

Помогает программа ранней профориентации и в трудоустройстве: по данным вуза, более 70% студентов института нефтегазовых технологий Самарского политеха после завершения обучения устраиваются на работу в дочерние общества "Роснефти" по всей России.