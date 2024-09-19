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Инвестиции Финансы

Лизинг тракторов BELARUS в CARCADE с применением скидки до 7%

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тракторы марки BELARUS можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки до 7%. Предложение действует на договоры, заключенные до конца октября 2024 года.

Специальные условия распространяются на лизинг техники марки "Беларус", оформленных через ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" — официального дистрибьютора ОАО "МТЗ". Скидка по программе учитывается при расчете коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Также дисконт влияет на расчет стоимости полиса Каско и приведет к его снижению. Так, например, модели "Беларус" 952.3 и 1221.3 2023 года выпуска можно приобрести со скидкой в размере 3%, а 82.1 (046) и 82.1 (23/12) (012) 2024 года выпуска с низкопрофильной кабиной доступны с выгодой 7%.

Количество техники ограничено. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения моделей можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама.& nbsp; ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xq8JEt

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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