Лизинг тракторов BELARUS в CARCADE с применением скидки до 7%

Тракторы марки BELARUS можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки до 7%. Предложение действует на договоры, заключенные до конца октября 2024 года.

Специальные условия распространяются на лизинг техники марки "Беларус", оформленных через ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" — официального дистрибьютора ОАО "МТЗ". Скидка по программе учитывается при расчете коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Также дисконт влияет на расчет стоимости полиса Каско и приведет к его снижению. Так, например, модели "Беларус" 952.3 и 1221.3 2023 года выпуска можно приобрести со скидкой в размере 3%, а 82.1 (046) и 82.1 (23/12) (012) 2024 года выпуска с низкопрофильной кабиной доступны с выгодой 7%.

Количество техники ограничено. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения моделей можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.