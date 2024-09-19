Сельчанина из Самарской области задержали за убийство соседки

В Шенталинском районе Самарской области отправили под стражу 61-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 15 сентября пьяный мужчина около своего частного дома в с. Тимяшево поссорился с соседкой и несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек