Сельчанина из Самарской области задержали за убийство соседки

В Шенталинском районе Самарской области отправили под стражу 61-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 15 сентября пьяный мужчина около своего частного дома в с. Тимяшево поссорился с соседкой и несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело.