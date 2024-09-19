Уроженца Азербайджана подозревают в организации незаконной миграции в Самарской области

В Самарской области задержали уроженца Азербайджана по подозрению в организации незаконной миграции (ст. 322. 1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2024 г. мужчина, являвшийся директором ООО, заключал фиктивные договоры с иностранцами, которые в реальности на него не работали. Также он предоставлял им поддельные договоры аренды жилья и передавал эти документы отдел по вопросам миграции органа внутренних дел.

Помимо этого, сейчас суд уже рассматривает другое уголовное дело подозреваемого. Его обвиняют в аналогичном преступлении.