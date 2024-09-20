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Преступления Происшествия

Житель Самарской области лишился миллиона, пытаясь купить подарок невесте

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 35-летний житель Волжского района стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина решил сделать предсвадебный подарок невесте. Он подсмотрел, какие товары были отложены у девушки на маркетплейсе, и решил заказать дорогое платье. Вот только заказать подарок он решил на стороннем сайте. Вскоре жених нашел поставщика и уже перешел по ссылке для оплаты, но с ним связался "менеджер" магазина и указал, что платье отправят только после полной предоплаты на его карту.

Потерпевший засомневался, но в итоге согласился заполнить форму, нужную якобы для уточнения деталей доставки и банковских реквизитов. Мужчина указал свои банковские данные, после чего с его счета списали более миллиона рублей, накопленных на свадьбу.

Гид потребителя

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