Житель Самарской области лишился миллиона, пытаясь купить подарок невесте

В Самарской области 35-летний житель Волжского района стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина решил сделать предсвадебный подарок невесте. Он подсмотрел, какие товары были отложены у девушки на маркетплейсе, и решил заказать дорогое платье. Вот только заказать подарок он решил на стороннем сайте. Вскоре жених нашел поставщика и уже перешел по ссылке для оплаты, но с ним связался "менеджер" магазина и указал, что платье отправят только после полной предоплаты на его карту.

Потерпевший засомневался, но в итоге согласился заполнить форму, нужную якобы для уточнения деталей доставки и банковских реквизитов. Мужчина указал свои банковские данные, после чего с его счета списали более миллиона рублей, накопленных на свадьбу.