Жительницу Самарской области будут судить за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Жигулевский городской суд рассмотрит уголовное дело 35-летней безработной местной жительницы, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

За несколько месяцев женщина поставила на учет в своей квартире на ул. Чернышевского более пяти человек, хотя предоставлять им жилье не собиралась.

Подозреваемая признала вину и пояснила, что за свои "услуги" получила около 5 тыс. рублей. Иностранцев сняли с миграционного учета по месту пребывания.