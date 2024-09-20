Жительницу Самарской области будут судить за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Жигулевский городской суд рассмотрит уголовное дело 35-летней безработной местной жительницы, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
За несколько месяцев женщина поставила на учет в своей квартире на ул. Чернышевского более пяти человек, хотя предоставлять им жилье не собиралась.
Подозреваемая признала вину и пояснила, что за свои "услуги" получила около 5 тыс. рублей. Иностранцев сняли с миграционного учета по месту пребывания.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек