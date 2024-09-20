Молодой тольяттинец помог мошенникам обмануть 85-летнего пенсионера

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее злоумышленники обманули 85-летнего мужчину. Неизвестные позвонили ему и убедили, что племянница пенсионера устроила ДТП и нужны деньги, чтобы помочь ей. Мужчина растерялся и положил трубку. После этого ему стали названивать и на стационарный телефон, и на мобильник и требовать деньги. В итоге пенсионер не мог связаться с родственниками и согласился отдать деньги. Приехавшему позже курьеру он передал 350 тыс. рублей.

Вскоре приезжавшего за деньгами парня нашли. Он рассказал, что действовал по инструкции анонимного "работодателя" из соцсети. Так, часть денег он оставил себе, а остальное перевел на указанные счета.