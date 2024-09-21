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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самарской области хотела заработать на крипте, но отдала мошенникам 1,8 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

61-летняя женщина нашла в интернете информацию о больших заработках на криптобирже. Вскоре ей в мессенджере написал неизвестный и предложил легкий заработок. По словам собеседника, компания, которую он представляет, за счет вкладов клиентов покупает криптовалюту подешевле на одной бирже и продает подороже на другой. За счет разницы курсов вкладчик получает 1–2% от вложенных денег в день, а за месяц — 30–60%.

Вначале женщина опасалась и пополнила виртуальный кошелек только на 30 тыс. рублей. Вскоре ей пришло сообщение о прибыли — 2250 рублей. После этого потерпевшая перевела 1,8 млн рублей. Вот только когда она захотела снять проценты, связаться с представителем биржи не удалось. А сайт, на котором она вела "бизнес" оказался заблокирован.

Гид потребителя

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