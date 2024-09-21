Бизнесмена из Тольятти обвиняют в обмане пятерых человек

В Автозаводский районный суд Тольятти направили уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого девяти мошенничествах.
По версии следствия, директор ООО "Фараон", расположенного в МТДЦ "Вега" на ул. Юбилейной, 40, убедил пятерых знакомых в том, что имеет успешный бизнес. Затем мужчина уговорил потерпевших дать ему займы под проценты на развитие фирмы.
В реальности же полученные от потерпевших деньги даже не поступили в кассу ООО. Так, с 2017 по 2019 г. потерпевший получил более 7 млн руб. и потратил на личные нужды. При этом мужчина частично возмещал проценты, чтобы придать своим действиям видимость законности. Позже он пролонгировал договоры, потому что не мог погасить долги.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек