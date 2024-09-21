Бизнесмена из Тольятти обвиняют в обмане пятерых человек

В Автозаводский районный суд Тольятти направили уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого девяти мошенничествах.

По версии следствия, директор ООО "Фараон", расположенного в МТДЦ "Вега" на ул. Юбилейной, 40, убедил пятерых знакомых в том, что имеет успешный бизнес. Затем мужчина уговорил потерпевших дать ему займы под проценты на развитие фирмы.

В реальности же полученные от потерпевших деньги даже не поступили в кассу ООО. Так, с 2017 по 2019 г. потерпевший получил более 7 млн руб. и потратил на личные нужды. При этом мужчина частично возмещал проценты, чтобы придать своим действиям видимость законности. Позже он пролонгировал договоры, потому что не мог погасить долги.