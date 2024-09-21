Продавщицу из Тольятти будут судить за кражу денег с банковской карты

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 43-летней местной жительнице по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").

По версии следствия, 17 июля 2024 г. женщине, работавшей кассиром в пивном магазине, неизвестный отдал найденную банковскую карту, которую кто-то потерял. Недолго думая, женщина купила себе продукты на более чем 6 тыс. руб. и оплатила чужой картой. Позже она совершила еще 15 покупок, в том числе 14 — в своем магазине.

Через месяц после того, как было возбуждено уголовное дело, обвиняемая возместила ущерб и принесла извинения. Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.