Продавщицу из Тольятти будут судить за кражу денег с банковской карты

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 43-летней местной жительнице по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").
По версии следствия, 17 июля 2024 г. женщине, работавшей кассиром в пивном магазине, неизвестный отдал найденную банковскую карту, которую кто-то потерял. Недолго думая, женщина купила себе продукты на более чем 6 тыс. руб. и оплатила чужой картой. Позже она совершила еще 15 покупок, в том числе 14 — в своем магазине.
Через месяц после того, как было возбуждено уголовное дело, обвиняемая возместила ущерб и принесла извинения. Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек