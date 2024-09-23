Жительница Тольятти прописала в квартире 148 мигрантов

На жительницу Тольятти возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 33-летняя безработная женщина с февраля по август этого года незаконно поставила на миграционный учет 148 иностранцев по месту проживания в квартире многоэтажного дома.

"Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей", - поясняют в полиции.

В 2023 г. женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но была освобождена от ответственности. Суд тогда учел, что она способствовала раскрытию этого преступления.

Также сообщается, что женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае повторного нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 10 тыс. рублей. Сейчас мигранты сняты с учета по месту пребывания.