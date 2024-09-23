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Преступления Происшествия

Прокуратура: администрация Тольятти незаконно препятствовала предпринимательской деятельности

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство провело проверку из-за того, что городская администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО "Стройсервис". По мнению прокуратуры, в ноябре 2023 г. контракт был расторгнут незаконно, из-за чего фирма понесла ущерб 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

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