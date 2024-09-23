Прокуратура: администрация Тольятти незаконно препятствовала предпринимательской деятельности

В Тольятти возбудили уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Надзорное ведомство провело проверку из-за того, что городская администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО "Стройсервис". По мнению прокуратуры, в ноябре 2023 г. контракт был расторгнут незаконно, из-за чего фирма понесла ущерб 2,5 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек