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Страхование Финансы

Путешественники под надежной защитой: "Ингосстрах" рассказал о случаях урегулирования по страхованию выезжающих за рубеж

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние две недели в "Ингосстрах" поступали обращения в связи с авариями, произошедшими с российскими туристами за рубежом. Страховая компания оперативно урегулировала страховые случаи, оказав необходимую помощь пострадавшим.

14 сентября автобус, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх — Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир в Египте. В результате пострадали 43 человека, в том числе граждане из России. Среди пострадавших четверо пассажиров являлись клиентами "Ингосстраха". Туристы были доставлены в больницу, где им диагностировали травмы различной степени тяжести и оказали медицинскую помощь.

В воскресенье, 22 сентября, произошло еще одно ДТП с российскими туристами в Турции. Микроавтобус с пассажирами перевернулся в провинции Невшехир. Один из пострадавших был застрахован в "Ингосстрахе". В тот же день клиент получил медицинскую помощь и был доставлен в место своего пребывания. Продолжение лечения (перевязки) будут проводиться в рамках страхового полиса в ближайшей клинике.

"Отправляясь в путешествие, мы ожидаем получить только приятные эмоции и впечатления. Однако не стоит забывать о непредвиденных ситуациях, которые могут произойти с нами во время поездки. Необходимо помнить о правилах безопасности за границей — не приобретать туры в непроверенных местах и у незнакомцев на улице. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, нужно заранее позаботиться об оформлении страхового полиса для выезжающих за рубеж", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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