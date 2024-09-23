Путешественники под надежной защитой: "Ингосстрах" рассказал о случаях урегулирования по страхованию выезжающих за рубеж

За последние две недели в "Ингосстрах" поступали обращения в связи с авариями, произошедшими с российскими туристами за рубежом. Страховая компания оперативно урегулировала страховые случаи, оказав необходимую помощь пострадавшим.
14 сентября автобус, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх — Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир в Египте. В результате пострадали 43 человека, в том числе граждане из России. Среди пострадавших четверо пассажиров являлись клиентами "Ингосстраха". Туристы были доставлены в больницу, где им диагностировали травмы различной степени тяжести и оказали медицинскую помощь.
В воскресенье, 22 сентября, произошло еще одно ДТП с российскими туристами в Турции. Микроавтобус с пассажирами перевернулся в провинции Невшехир. Один из пострадавших был застрахован в "Ингосстрахе". В тот же день клиент получил медицинскую помощь и был доставлен в место своего пребывания. Продолжение лечения (перевязки) будут проводиться в рамках страхового полиса в ближайшей клинике.
"Отправляясь в путешествие, мы ожидаем получить только приятные эмоции и впечатления. Однако не стоит забывать о непредвиденных ситуациях, которые могут произойти с нами во время поездки. Необходимо помнить о правилах безопасности за границей — не приобретать туры в непроверенных местах и у незнакомцев на улице. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, нужно заранее позаботиться об оформлении страхового полиса для выезжающих за рубеж", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.