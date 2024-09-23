Путешественники под надежной защитой: "Ингосстрах" рассказал о случаях урегулирования по страхованию выезжающих за рубеж

За последние две недели в "Ингосстрах" поступали обращения в связи с авариями, произошедшими с российскими туристами за рубежом. Страховая компания оперативно урегулировала страховые случаи, оказав необходимую помощь пострадавшим.

14 сентября автобус, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх — Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир в Египте. В результате пострадали 43 человека, в том числе граждане из России. Среди пострадавших четверо пассажиров являлись клиентами "Ингосстраха". Туристы были доставлены в больницу, где им диагностировали травмы различной степени тяжести и оказали медицинскую помощь.

В воскресенье, 22 сентября, произошло еще одно ДТП с российскими туристами в Турции. Микроавтобус с пассажирами перевернулся в провинции Невшехир. Один из пострадавших был застрахован в "Ингосстрахе". В тот же день клиент получил медицинскую помощь и был доставлен в место своего пребывания. Продолжение лечения (перевязки) будут проводиться в рамках страхового полиса в ближайшей клинике.

"Отправляясь в путешествие, мы ожидаем получить только приятные эмоции и впечатления. Однако не стоит забывать о непредвиденных ситуациях, которые могут произойти с нами во время поездки. Необходимо помнить о правилах безопасности за границей — не приобретать туры в непроверенных местах и у незнакомцев на улице. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, нужно заранее позаботиться об оформлении страхового полиса для выезжающих за рубеж", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".