В минувшее воскресенье, 22 сентября, на новой набережной в Тольятти состоялось "уЛетное дрон-шоу" от компании "Транспорт будущего Самара". Уникальное событие собрало множество горожан, которые пришли на мероприятие целыми семьями.
Шоу дронов в небе - захватывающее зрелище, которое сочетает в себе технологии и искусство. Дроны, управляемые с высокой точностью, создают удивительные световые эффекты и анимации, формируя различные фигуры и узоры. Посмотреть на необычный полет высоких технологий на набережной Тольятти собрались все желающие.
Основному событию в небе предшествовала выставка беспилотников. Гости поближе познакомились с агродроном S-80 и аэротакси - уникальные машины можно было рассмотреть в подробностях и сделать незабываемые фотографии.
Вечером сценой стало небо. Зрители увидели, как множество небольших дронов поднялись в воздух и двигались, образуя потрясающие фигуры, узоры, геометрические фигуры. Беспилотники создавали в небе эффектные переходы и смену цветов. Каждое движение - результат точной координации и высоких технологий. Анимации сопровождались музыкой, которая погружала зрителей в атмосферу красоты и вдохновения. Тольяттинцы не упустили возможность сделать фотографии и запечатлеть невероятно зрелищные моменты.
"Шоу дронов - уникальное событие, которое стало возможным благодаря команде талантливых инженеров, они вложили свои знания и креативность в создание этого незабываемого зрелища. Сегодня жители Тольятти увидели, как современные технологии сочетаются с искусством, каждый дрон управлялся с высокой точностью, что позволяло создавать сложные фигуры и анимации в небе. Мы стремимся не только удивить тольяттинцев, но и передать важные послания о гармонии и красоте нашего мира. И увидели, что за высокими технологиями - будущее", - прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!