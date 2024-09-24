В минувшее воскресенье, 22 сентября, на новой набережной в Тольятти состоялось "уЛетное дрон-шоу" от компании "Транспорт будущего Самара". Уникальное событие собрало множество горожан, которые пришли на мероприятие целыми семьями.

Шоу дронов в небе - захватывающее зрелище, которое сочетает в себе технологии и искусство. Дроны, управляемые с высокой точностью, создают удивительные световые эффекты и анимации, формируя различные фигуры и узоры. Посмотреть на необычный полет высоких технологий на набережной Тольятти собрались все желающие.

Основному событию в небе предшествовала выставка беспилотников. Гости поближе познакомились с агродроном S-80 и аэротакси - уникальные машины можно было рассмотреть в подробностях и сделать незабываемые фотографии.

Вечером сценой стало небо. Зрители увидели, как множество небольших дронов поднялись в воздух и двигались, образуя потрясающие фигуры, узоры, геометрические фигуры. Беспилотники создавали в небе эффектные переходы и смену цветов. Каждое движение - результат точной координации и высоких технологий. Анимации сопровождались музыкой, которая погружала зрителей в атмосферу красоты и вдохновения. Тольяттинцы не упустили возможность сделать фотографии и запечатлеть невероятно зрелищные моменты.

"Шоу дронов - уникальное событие, которое стало возможным благодаря команде талантливых инженеров, они вложили свои знания и креативность в создание этого незабываемого зрелища. Сегодня жители Тольятти увидели, как современные технологии сочетаются с искусством, каждый дрон управлялся с высокой точностью, что позволяло создавать сложные фигуры и анимации в небе. Мы стремимся не только удивить тольяттинцев, но и передать важные послания о гармонии и красоте нашего мира. И увидели, что за высокими технологиями - будущее", - прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.