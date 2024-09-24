В семи созывах: дума Самары отметила юбилей

30 лет назад, летом 1994-го, состоялось дебютное заседание Самарской городской думы. За время ее существования депутатам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Но даже в самые непростые периоды они продолжали отстаивать интересы избирателей и делать все, чтобы жизнь горожан становилась лучше. На собрании, посвященном праздничной дате, они обозначили новые цели и планы по развитию областной столицы.

Спикер Алексей Дегтев напомнил, что первые городские депутаты утвердили устав города и институт почетных граждан, разработали положение о работе думы. Депутаты третьего созыва сделали акцент на решении социальных вопросов. Те, кто вошел в четвертый, утвердили генплан города, начался капремонт жилого фонда, в каждом избирательном округе появились общественные приемные депутатов. В пятый созыв произошел переход на новые принципы бюджетного планирования.

С 2011 года в областной столице стартовали масштабный ремонт дорог и тротуаров, монтаж уличного освещения, обновление общественного транспорта. Тогда же в гордуме предложили проект "Двор, в котором мы живем", который позже был масштабирован на всю страну. Было создано более 15 тыс. дополнительных мест в детских садах. Появились современные спортплощадки и новые юношеские соревнования. На деятельность шестого созыва пришлась подготовка и участие Самары в ЧМ-2018. В городе построили стадион, обновили транспорт, отремонтировали дороги, провели ремонт зданий. Тогда же в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь построили две школы. До того подобных объектов в городе не возводили 20 лет. К 2022 году удалось полностью обеспечить детей от 3 до 7 лет местами в садах.

"Депутаты седьмого созыва сохраняют курс на планомерное развитие города, - отметил Дегтев. - Начало работы пришлось на пандемию. Мы жили в условиях серьезной экономии бюджетных средств, но, несмотря на это, были сохранены все социальные программы".

Крупным проектом, реализованным с привлечением региональных и федеральных средств, стала реконструкция очистных сооружений и трубопровода. Теперь жители Красноглинского района обеспечены качественной питьевой водой. Вскоре обновят сети в Куйбышевском, и это станет еще одним фактором развития жилищного строительства.

Важнейшее направлений деятельности парламента - поддержка вынужденных переселенцев с Донбасса и участников СВО.

"Сделано немало, но еще больше предстоит сделать, - подчеркнул Дегтев. - Бюджет города за последние четыре созыва увеличился в пять раз - до 58,7 млрд рублей. Большое значение для нас имеет поддержка областного правительства. Приоритетные направления нашли отражение в программе социально-экономического развития региона до 2029 года".

Врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов возглавлял городской парламент с 2010 по 2015 год. Он отметил, что дума всегда находила точки соприкосновения с другими органами власти, и это позволяло качественно решать задачи.

Мэр Самары Елена Лапушкина поблагодарила депутатов и за конструктивный диалог, и за полезную критику.

"30 лет с точки зрения истории - это миг. Но мы-то знаем, что это были за годы, какие политические ветра веяли в Самаре, какие были экономические кризисы, как прошла реформа муниципального самоуправления", - сказала она.

Алексей Дегтев подчеркнул: "Вся наша деятельность вместе с администрацией, областным правительством направлена на развитие города и улучшение жизни людей. Конечно, сделано еще далеко не все, и юбилей - для нас это точка переосмысления".

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