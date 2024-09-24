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В семи созывах: дума Самары отметила юбилей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 лет назад, летом 1994-го, состоялось дебютное заседание Самарской городской думы. За время ее существования депутатам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Но даже в самые непростые периоды они продолжали отстаивать интересы избирателей и делать все, чтобы жизнь горожан становилась лучше. На собрании, посвященном праздничной дате, они обозначили новые цели и планы по развитию областной столицы.

Фото: Виктория Старосельская

Спикер Алексей Дегтев напомнил, что первые городские депутаты утвердили устав города и институт почетных граждан, разработали положение о работе думы. Депутаты третьего созыва сделали акцент на решении социальных вопросов. Те, кто вошел в четвертый, утвердили генплан города, начался капремонт жилого фонда, в каждом избирательном округе появились общественные приемные депутатов. В пятый созыв произошел переход на новые принципы бюджетного планирования.

С 2011 года в областной столице стартовали масштабный ремонт дорог и тротуаров, монтаж уличного освещения, обновление общественного транспорта. Тогда же в гордуме предложили проект "Двор, в котором мы живем", который позже был масштабирован на всю страну. Было создано более 15 тыс. дополнительных мест в детских садах. Появились современные спортплощадки и новые юношеские соревнования. На деятельность шестого созыва пришлась подготовка и участие Самары в ЧМ-2018. В городе построили стадион, обновили транспорт, отремонтировали дороги, провели ремонт зданий. Тогда же в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь построили две школы. До того подобных объектов в городе не возводили 20 лет. К 2022 году удалось полностью обеспечить детей от 3 до 7 лет местами в садах.

"Депутаты седьмого созыва сохраняют курс на планомерное развитие города, - отметил Дегтев. - Начало работы пришлось на пандемию. Мы жили в условиях серьезной экономии бюджетных средств, но, несмотря на это, были сохранены все социальные программы".

Крупным проектом, реализованным с привлечением региональных и федеральных средств, стала реконструкция очистных сооружений и трубопровода. Теперь жители Красноглинского района обеспечены качественной питьевой водой. Вскоре обновят сети в Куйбышевском, и это станет еще одним фактором развития жилищного строительства.

Важнейшее направлений деятельности парламента - поддержка вынужденных переселенцев с Донбасса и участников СВО.

"Сделано немало, но еще больше предстоит сделать, - подчеркнул Дегтев. - Бюджет города за последние четыре созыва увеличился в пять раз - до 58,7 млрд рублей. Большое значение для нас имеет поддержка областного правительства. Приоритетные направления нашли отражение в программе социально-экономического развития региона до 2029 года".

Врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов возглавлял городской парламент с 2010 по 2015 год. Он отметил, что дума всегда находила точки соприкосновения с другими органами власти, и это позволяло качественно решать задачи.

Мэр Самары Елена Лапушкина поблагодарила депутатов и за конструктивный диалог, и за полезную критику.

"30 лет с точки зрения истории - это миг. Но мы-то знаем, что это были за годы, какие политические ветра веяли в Самаре, какие были экономические кризисы, как прошла реформа муниципального самоуправления", - сказала она.

Алексей Дегтев подчеркнул: "Вся наша деятельность вместе с администрацией, областным правительством направлена на развитие города и улучшение жизни людей. Конечно, сделано еще далеко не все, и юбилей - для нас это точка переосмысления".

Более подробный материал читайте завтра, 25 сентября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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