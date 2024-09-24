Совместная поисковая и патриотическая деятельность доказывает историческое единство городов России и Донбасса

Работа по восстановлению и сохранению памяти героев-куйбышевцев, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, проходит при непосредственном участии и поддержке депутатов фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.
Сотрудничество между ДНР и Самарской областью в гуманитарной и инфраструктурной сферах открыло другую сторону взаимодействия - это связь поколений, отмечают депутаты Самарской губернской думы.
Около города-побратима Снежное в ДНР располагается легендарный мемориальный комплекс "Саур-Могила". Во время войны его называли "маленький Сталинград". В августе 1943 года в кровопролитных боях здесь погибло около 100000 солдат и офицеров. Среди них были и уроженцы Куйбышевской (Самарской) области.
"В прошлом году мы отметили 80-летие освобождения Донбасса от фашистов. Среди героев, отдавших жизнь на той высоте, было немало жителей нашей области. Мы продолжаем работу по установлению их имен. Для увековечения памяти наших земляков в одну из поездок в Снежное мы с коллегами-депутатами передали капсулу-гильзу с самарской землей в Снежнянский музей Боевой славы. А землю с Саур-Могилы привезли в Самару", - рассказал депутат регионального парламента Александр Живайкин.
Капсулы с землей Донбасса самарские единороссы и поисковики передали в Военно-исторический музей Центрального военного округа и в школьные музеи муниципальных районов Борский, Кинель-Черкасский, Шигонский, Красноярский, родом из которых погибшие самарцы. Еще одна гильза со священной землей стала основой для памятника защитникам Донбасса в Парке Победы областной столицы.
Благодаря поддержке и грантовой помощи Фонда Президентских грантов участники проекта "И потому в веках живут они" смогли продолжить поисковую работу по составлению списков бойцов и командиров, поиск родственников погибших героев и захоронений, благоустройство братских могил, а главное - проводить большую работу по увековечиванию памяти уроженцев Самарской области, погибших в боях за Саур-Могилу.
Недавно представители команды проекта и члены поискового отряда "Сокол" побывали в Похвистнево, в гостях у руководителя музея Боевой славы Губернского колледжа Татьяны Потаповой и познакомились с родственниками бойцов, погибших в Донбассе во время Великой Отечественной войны.
"Иногда судьбу бойцов не позволяет полностью восстановить даже встреча с их родственниками. Нет фотографий, нет документов в домашних архивах.Тогда мы подключаем свои знания, начинаем изучать историю места, где родился герой, изучать военный путь части, где воевал человек", - рассказывают самарские поисковики-волонтеры.
Так, были найдены материалы о жизни и боевом пути жителя Похвистневского района, младшего сержанта, сапера, командира группы разграждения Сергея Николаевича Бадаева из деревни Кротково и уроженца поселка Камышовка Леонида Андреевича Пургаева.
"В 1941 году 85-я отдельная морская стрелковая бригада формировалась на станции Похвистнево. Бригада участвовала в параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а в 1942-1944 гг. воевала на Карельском фронте, освобождала Карелию, Норвегию, Прибалтику", - рассказывает руководитель музея Татьяна Потапова, автор сборника "Имена Аллеи Боевой Славы города Похвистнево". Она помогла поисковикам найти земляков из Похвистнево, воевавших в Великую Отечественную войну в Донбассе.
Отметим, что проект "И потому в веках живут они…" уже третий год мотивирует добровольцев и целые коллективы на создание документальных летописей жизни бойцов и командиров Великой Отечественной войны, чтобы героическое поколение земляков не было забыто. Информация передается родственникам погибших героев, в школьные музеи Боевой славы, в музей Самарской губернской думы.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!