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Общество

Совместная поисковая и патриотическая деятельность доказывает историческое единство городов России и Донбасса

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работа по восстановлению и сохранению памяти героев-куйбышевцев, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, проходит при непосредственном участии и поддержке депутатов фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Сотрудничество между ДНР и Самарской областью в гуманитарной и инфраструктурной сферах открыло другую сторону взаимодействия - это связь поколений, отмечают депутаты Самарской губернской думы.
Около города-побратима Снежное в ДНР располагается легендарный мемориальный комплекс "Саур-Могила". Во время войны его называли "маленький Сталинград". В августе 1943 года в кровопролитных боях здесь погибло около 100000 солдат и офицеров. Среди них были и уроженцы Куйбышевской (Самарской) области.

"В прошлом году мы отметили 80-летие освобождения Донбасса от фашистов. Среди героев, отдавших жизнь на той высоте, было немало жителей нашей области. Мы продолжаем работу по установлению их имен. Для увековечения памяти наших земляков в одну из поездок в Снежное мы с коллегами-депутатами передали капсулу-гильзу с самарской землей в Снежнянский музей Боевой славы. А землю с Саур-Могилы привезли в Самару", - рассказал депутат регионального парламента Александр Живайкин.

Капсулы с землей Донбасса самарские единороссы и поисковики передали в Военно-исторический музей Центрального военного округа и в школьные музеи муниципальных районов Борский, Кинель-Черкасский, Шигонский, Красноярский, родом из которых погибшие самарцы. Еще одна гильза со священной землей стала основой для памятника защитникам Донбасса в Парке Победы областной столицы.
Благодаря поддержке и грантовой помощи Фонда Президентских грантов участники проекта "И потому в веках живут они" смогли продолжить поисковую работу по составлению списков бойцов и командиров, поиск родственников погибших героев и захоронений, благоустройство братских могил, а главное - проводить большую работу по увековечиванию памяти уроженцев Самарской области, погибших в боях за Саур-Могилу.

Недавно представители команды проекта и члены поискового отряда "Сокол" побывали в Похвистнево, в гостях у руководителя музея Боевой славы Губернского колледжа Татьяны Потаповой и познакомились с родственниками бойцов, погибших в Донбассе во время Великой Отечественной войны.

"Иногда судьбу бойцов не позволяет полностью восстановить даже встреча с их родственниками. Нет фотографий, нет документов в домашних архивах.Тогда мы подключаем свои знания, начинаем изучать историю места, где родился герой, изучать военный путь части, где воевал человек", - рассказывают самарские поисковики-волонтеры.

Так, были найдены материалы о жизни и боевом пути жителя Похвистневского района, младшего сержанта, сапера, командира группы разграждения Сергея Николаевича Бадаева из деревни Кротково и уроженца поселка Камышовка Леонида Андреевича Пургаева.

"В 1941 году 85-я отдельная морская стрелковая бригада формировалась на станции Похвистнево. Бригада участвовала в параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а в 1942-1944 гг. воевала на Карельском фронте, освобождала Карелию, Норвегию, Прибалтику", - рассказывает руководитель музея Татьяна Потапова, автор сборника "Имена Аллеи Боевой Славы города Похвистнево". Она помогла поисковикам найти земляков из Похвистнево, воевавших в Великую Отечественную войну в Донбассе.
Отметим, что проект "И потому в веках живут они…" уже третий год мотивирует добровольцев и целые коллективы на создание документальных летописей жизни бойцов и командиров Великой Отечественной войны, чтобы героическое поколение земляков не было забыто. Информация передается родственникам погибших героев, в школьные музеи Боевой славы, в музей Самарской губернской думы.

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