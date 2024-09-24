Телефонная мошенница выманила у самарца более миллиона рублей

В Самаре 51-летний руководитель хора стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонила неизвестная и, представившись сотрудником сотовой компании, заявила, что у самарца скоро заканчивается срок действия телефонного договора и если его не продлить, то абонент останется без связи. Потерпевший согласился на продление. Вскоре по просьбе "специалиста" самарец зашел на сайт Госуслуг и назвал все коды и пароли из пришедших sms. После этого с его счета списалось более миллиона рублей.