Телефонная мошенница выманила у самарца более миллиона рублей

В Самаре 51-летний руководитель хора стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине позвонила неизвестная и, представившись сотрудником сотовой компании, заявила, что у самарца скоро заканчивается срок действия телефонного договора и если его не продлить, то абонент останется без связи. Потерпевший согласился на продление. Вскоре по просьбе "специалиста" самарец зашел на сайт Госуслуг и назвал все коды и пароли из пришедших sms. После этого с его счета списалось более миллиона рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек