"ЛизаАлерт" приглашает желающих на тренировочные сборы

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 5 и 6 октября проведет учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде от "Центра поиска пропавших людей Самарской области".

Принять участие сможет любой желающий старше 18 лет. Учения пройдут на Фестивальной поляне (прямо под ж.д. платформой им. В.Грушина). В учениях будут участвовать добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", самарское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, представители муниципалитетов Самарской области.

Необходима регистрация по ссылке. Организаторы также советуют ознакомиться с положением об УТС - положение прикреплено к посту соцсети "ВКонтакте".

После регистрации с участником свяжутся организаторы. Поэтому важно оставить актуальный номер телефона. Потом участника добавят в чат, где будет вся необходимая информация: как добраться, как найти себе "экипаж" (людей, с кем вместе можно приехать и уехать), что обязательно взять с собой, как будет организовано питание.