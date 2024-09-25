Возобновление субсидирования по программам господдержки 2024 года в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE принимает заявки на финансирование колесных транспортных средств по расширенной государственной программе льготного лизинга. Теперь на льготных условиях клиенты компании могут приобрести все легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы отечественного производства 2024 года выпуска, входящие в перечень Минпромторга.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продлило государственную программу льготного лизинга колесных транспортных средств, в рамках которой компании смогут обновить свои автопарки уже в этом году. Возобновленная программа распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, электромобили, высокоавтоматизированные транспортные средства, а также на туристические автобусы.

Колесные транспортные средства, в соответствии с ПП РФ № 719, должны иметь не менее 1600 баллов за локализацию, согласно заключению от Минпромторга, которое должно действовать на дату заключения договора. Баллы присваивают по соглашению производителя с Министерством промышленности и торговли.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке автомобилей, техники и автобусов, которые произведены в 2024 году. Субсидия размером 10%, но не более 500 000 рублей распространяется на транспортные средства, указанные в перечне субсидируемых. На электромобили размер скидки по программе составит 35%, но не более 925 000 рублей. Субсидия 10%, но не более 850 000 рублей, предоставляется на седельные тягачи категории N3. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев.

Дата передачи имущества лизингополучателю — не позднее 30 ноября 2024 года. Перечень моделей, участвующих в господдержке субсидирования лизинга, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Оформить транспортное средство в лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты CARCADE вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании. Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учете, в лизинге или в собственности физического лица и иметь электронный ПТС.

Сделку по субсидии можно провести в рамках экспресс-программ финансирования и дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график в рассрочку, регистрацией ТС в ГИБДД, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на льготный лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.