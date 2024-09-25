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Преступления Происшествия

Мошенники обманули тольяттинку, пытавшуюся открыть свой бизнес

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 25-летняя женщина, хотевшая открыть бизнес, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Во время декретного отпуска женщина решила открыть бизнес по продаже самодельных ковров. Для удобства ведения бизнеса она решила обратиться к системе обработки данных для поиска аудитории и единомышленников.

Она нашла в Интернете ссылку с предложением такой услуги, ввела личные данные, оформила подписку, ввела номер карты и код с обратной стороны. Вскоре со счета потерпевшей списались 500 тыс. рублей. В этот момент женщина поняла, что сайт был фишинговым и ее обманули мошенники.

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