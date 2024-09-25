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Пособие за рождение детей до 25 лет начнут выплачивать в Самарской области осенью

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области подготовило проект постановления о введение новой меры социальной поддержки. Речь идет о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 (включительно).

Как сообщили Волга Ньюс в правительстве Самарской области, введение новой меры предлагается уже в сентябре. Затраты бюджета в 2024 г. оценили в 138,4 млн рублей. В последующие годы планируется выделять по 415 млн рублей.

"По данным Ростата, в Самарской области по итогам 2023 г. количество женщин от 18 до 25 лет, родивших первого ребенка, составило 4150 (29,8% от общего числа рожениц за последние три года). На этом уровне и установили плановую численность получателей выплаты", - рассказали в правительстве.

За счет нового пособия власти рассчитывают стимулировать рождаемость детей в молодом возрасте. Сейчас же средний возраст матерей при появлении первенца составляет 29 лет.

"Большинство жительниц Самарской области решаются родить первого ребенка в возрасте от 25 до 29 лет. Сейчас их доля составляет 32,2%. Помимо этого, с каждым годом обзаводятся детьми все больше женщин в возрасте от 30 до 34 лет. По итогам 2023 года их доля составила 31,7%", - отметили в правительстве.

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