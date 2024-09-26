В этом году COVID унес жизни 21 жителя Самарской области

В Самарской области с начала года зафиксирован 21 летальный исход у заболевших COVID-2019. Такие данные в ответ на запрос портала "Волга Ньюс" предоставили в региональном минздраве.

Напомним, сейчас область переживает волну роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом - ежедневно фиксируют более 2 тыс. пациентов.

Из ответа на запрос следует, что доля госпитализированных составляет 3,4% от общего числа больных ОРВИ, COVID-2019 и внебольничными пневмониями. При этом тяжелые формы течения болезни отмечаются в том числе у лиц трудоспособного возраста, в особенности у имеющих хронические заболевания.

Для снижения рисков в минздраве советуют прививаться. Информацию о поступлении вакцины в поликлиники можно уточнить на карте пунктов вакцинации. Информация на ресурсе обновляется раз в день.