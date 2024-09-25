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Муниципалитеты Власть и политика

Мэром Кинеля стал Вячеслав Тимошенко

КИНЕЛЬ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым главой городского округа Кинель стал Вячеслав Тимошенко, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба городского округа Кинель

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатуры градоначальника прошло в среду, 25 сентября. Претенденты на пост представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета. По итогам очного собеседования конкурсная комиссия решила рекомендовать депутатам думы избрать главой городского округа Вячеслава Тимошенко. Депутаты, в свою очередь, рекомендованную кандидатуру поддержали единогласно.

"Напомним, Вячеслав Сергеевич прибыл в Кинель по рекомендации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. За два месяца он познакомился с городом и его жителями, изучил существующие проблемы, обозначил первоочередные задачи и вектор дальнейшего развития", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, Александр Прокудин, возглавлявший Кинель с 2021 г. подал в отставку после визита в город Вячеслава Федорищева в конце июня. В июле Вячеслав Тимошенко был назначен заместителем главы Кинеля. До этого он был депутатом гордумы Самары.

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