Мэром Кинеля стал Вячеслав Тимошенко

Новым главой городского округа Кинель стал Вячеслав Тимошенко, сообщает мэрия города.
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатуры градоначальника прошло в среду, 25 сентября. Претенденты на пост представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета. По итогам очного собеседования конкурсная комиссия решила рекомендовать депутатам думы избрать главой городского округа Вячеслава Тимошенко. Депутаты, в свою очередь, рекомендованную кандидатуру поддержали единогласно.
"Напомним, Вячеслав Сергеевич прибыл в Кинель по рекомендации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. За два месяца он познакомился с городом и его жителями, изучил существующие проблемы, обозначил первоочередные задачи и вектор дальнейшего развития", - говорится в сообщении мэрии.
Напомним, Александр Прокудин, возглавлявший Кинель с 2021 г. подал в отставку после визита в город Вячеслава Федорищева в конце июня. В июле Вячеслав Тимошенко был назначен заместителем главы Кинеля. До этого он был депутатом гордумы Самары.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.