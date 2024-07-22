Кинель может возглавить депутат из Самары Вячеслав Тимошенко

Депутат гордумы Самары Вячеслав Тимошенко назначен заместителем главы Кинеля с перспективой возглавить город. О назначении сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник, 22 июля, на оперативном совещании правительства региона.

Он напомнил, что Александр Прокудин, возглавлявший Кинель с 2021 г. подал в отставку после визита в город Вячеслава Федорищева в конце июня. Прокудин, по словам главы региона, может продолжить работу в "периметре внутренней политики".

"Я попросил Тимошенко Александра Сергеевича, депутата, председателя контрольного комитета попросил пока заступить туда на работу заместителем по важнейшим вопросам, ЖКХ. Через неделю я туда приеду. [...] Посмотрим вместе, как решаются задачи, которые мы месяц назад поставили. Ну и подготовьте в целом свое видение по развитию города", - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона также сообщил, что у него появился помощник - Дмитрий Алехин, который будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, контроля исполнения поручений губернатора и финансовую дисциплину.

Кроме того, на совещании было объявлено, что депутат губернской думы Марина Сидухина станет общественным советником Вячеслава Федорищева.