16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти подрядчик сорвал сроки ремонта детского сада Кинель может возглавить депутат из Самары Вячеслав Тимошенко Мэрия решила приватизировать МП "Архитектурно-планировочное бюро" В Самаре реорганизуют три муниципальных предприятия Тольяттинские мозаики взяли под защиту

Муниципалитеты Власть и политика

Кинель может возглавить депутат из Самары Вячеслав Тимошенко

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 737
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат гордумы Самары Вячеслав Тимошенко назначен заместителем главы Кинеля с перспективой возглавить город. О назначении сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник, 22 июля, на оперативном совещании правительства региона.

Он напомнил, что Александр Прокудин, возглавлявший Кинель с 2021 г. подал в отставку после визита в город Вячеслава Федорищева в конце июня. Прокудин, по словам главы региона, может продолжить работу в "периметре внутренней политики".

"Я попросил Тимошенко Александра Сергеевича, депутата, председателя контрольного комитета попросил пока заступить туда на работу заместителем по важнейшим вопросам, ЖКХ. Через неделю я туда приеду. [...] Посмотрим вместе, как решаются задачи, которые мы месяц назад поставили. Ну и  подготовьте в целом свое видение по развитию города", - отметил Вячеслав Федорищев.

47-летний Александр Тимошенко является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного училища (1997 г.). Был учредителем ряда коммерческих структур.

Глава региона также сообщил, что у него появился помощник - Дмитрий Алехин, который будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, контроля исполнения поручений губернатора и финансовую дисциплину.

Кроме того, на совещании было объявлено, что депутат губернской думы Марина Сидухина станет общественным советником Вячеслава Федорищева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4