Глава Кинеля ушел в отставку по настоянию врио губернатора

Дума Кинеля удовлетворила заявление главы города Александра Прокудина об отставке по собственному желанию. Предшествовало этому весьма резкое предложение врио губернатора Вячеслава Федорищева о смене работы.

Разговор состоялся в конце июня во время визита главы региона в Кинель. Вячеслав Федорищев получил множество жалоб и обращений, касающихся практически всех сфер деятельности, и предложил главе города после устранения замечаний перейти на другую работу.

Во время заседания гордумы Александр Прокудин заявил, что готов и дальше взаимодействовать в вопросах развития городского округа, но уже в качестве активного жителя. А вот информации о новом месте работы не озвучил.

Выбирать главу Кинеля будут через конкурс. Пока же его обязанности будет исполнять Алексей Лужнов, который работал первым заместителем мэра.